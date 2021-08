L’orgull de ser de la Vall ens uneix com a poble. És una de les coses de les quals vaig ser conscient durant la visita guiada al poblat iber, una activitat que hem estrenat este estiu per a ampliar el ventall de possibilitats que ofereix el paratge de Sant Josep i la Vall d’Uixó i que està tenien èxit en el seu objectiu de donar a conéixer el ric patrimoni històric i cultural del qual disposem a la ciutat.

Estes visites guiades se sumen al relat turístic de la Vall, però no sols estan dirigides als visitants sinó també als vallers i valleres, perquè posar en valor el nostre patrimoni i la nostra història ens fa no oblidar d’on venim i cap on volem anar. I volem anar cap a un model turístic sostenible, atractiu i del qual la ciutat es puga aprofitar econòmicament, sobretot bars i restaurants i comerços locals.

Durant la visita al jaciment arqueològic iber-romà de Sant Josep ens explicaran d’on probablement ve la paraula bodí, una de les més valleres que conec. També sabrem perquè el poblat es va establir ací i amb quines dificultats es van trobar els seus habitants. Són visites de 45 minuts amb un guia turístic i complementen la visita a les Coves de Sant Josep, el nostre principal reclam turístic.

Per a continuar en esta línia que realça allò més nostre, en el mes de setembre començarem una nova fase d’excavació al poblat de Sant Josep. Amb esta actuació descobrirem noves zones i estructures i seguirem consolidant les que ja existeixen. Des de 2016 cada any hem fet excavacions, recuperant un entorn que no es podia ni visitar i que estava sepultat per la brossa i les males herbes.

Ara es pot visitar i conéixer, perquè hem fet un esforç perquè els vallers i valleres puguen estar orgullosos. També ho hem fet amb les fonts històriques. Enguany hem actuat en la de Bessols i en setembre es rehabilitarà i restaurarà la de l’Olivereta. Un patrimoni que a més d’històric també és sentimental i que forma el Camí de l’Aigua al llarg del qual es va assentar la població.

L’orgull valler és també l’eix de la programació Nits d’històries i historietes, que precisament este cap de setmana farà una ruta guiada per les fonts restaurades i una altra per l’entorn de l’Assumpció en la vespra de la seua festa. És un privilegi poder gaudir d’este tipus d’activitats a la nostra ciutat, perquè fomenten l’estima per la Vall i per tot allò que ens uneix com a poble. I no és poc!

Les rutes senderistes a les portes de la Serra d’Espadà també són un reclam turístic i un bé natural del qual sentir-nos molt orgullosos. En setembre també iniciarem una programació de rutes guiades per estes sendes de muntanya. Per a la nova temporada tenim preparades moltes novetats, algunes esperades des de fa molt de temps. Seguim treballant amb molta il·lusió per l’orgull valler.

