En las madrugadas de este verano, mutilado por el covid-19 y los efectos incontestables del cambio climático, he aprovechado para ver, una vez más, la trilogía de John Ford sobre la caballería de EEUU, un símil de lo que primero fue la Legión Extranjera francesa y después el Tercio español, hoy la Legión. Precisamente una de las emblemáticas películas protagonizadas por John Wayne es La legión invencible, joya del género. El cuerpo montado del US Army ha sido mitificado por los norteamericanos con especial amplificación del hito histórico protagonizado por el general Armstrong Custer al frente del 7º de Caballería de Míchigan, aniquilado en la batalla de Little Big Horn, a manos de las tribus de Caballo Loco y Toro Sentado. Cuarenta y cinco años después, el Ejército español tuvo su histórica masacre en Annual. Empero, allí no cayó un regimiento de caballería, que también, sino todo un cuerpo de ejército a las órdenes del incompetente general Silvestre. En dicha masacre bélica, ocurrida a pocos kilómetros de Melilla, más de diez mil soldados de recluta murieron bajo el fuego y las gumias de los cabileños dirigidos por el líder Abd El-Krim, formado en la Universidad de Salamanca y durante un tiempo traductor y escribiente de árabe en la Oficina Central de Tropas y Asuntos Indígenas. A diferencia de los mencionados jefes sioux, Abd El-Krim estuvo integrado en el sistema colonial español que dio cobijo a los rifeños, entre ellos los más de dos mil que perdieron la vida luchando bajo la bandera de España. Estas cosas es menester contarlas con rigor, desde la distancia del historiador alejado de sesgos políticos.

Me he referido al paralelismo entre tan características unidades militares de dos países con irrefutable marchamo democrático, como son EEUU y Francia, en el ánimo de recordar que en ambas potencias el noble oficio de la milicia sigue siendo eslabón destacado del sistema de libertades del que es garante. Ahora el Desastre de Annual vuelve a ser noticia por el drama que supuso la muerte de tantos miles de españoles, víctimas de la escasa preparación castrense, sin vocación por vestir el uniforme, obligados a ser carne de cañón mientras una élite adinerada se libraba, previo pago. Un desenlace de aquellas dimensiones no era fácil de prever. Aun así, un año antes, en 1920, el teniente coronel de Estado Mayor José Millán Astray creaba en Ceuta el Tercio de Extranjeros, inspirado en la Legión Extranjera, para que las tropas enviadas a primera línea estuviesen integradas por voluntarios profesionales. Fin que suele dejarse de lado cuando se hace referencia a un cuerpo tan especial y que suscita reacciones encontradas. Controversia de la que de igual forma es objeto Millan Astray, al que sus heridas de guerra que le conferían un peculiar aspecto, más una buena dosis de tergiversación histórica, han logrado crear una imagen de él alejada de la realidad. En los actos del Centenario de la Legión, deslucidos por la pandemia, al Gobierno le resultaba incómoda la personalidad del fundador. Margarita Robles perdió una magnífica ocasión para regalar a cada miembro del Consejo de Ministros una biografía completa del primer legionario, estudioso de la ciencia militar. Admirador de la Armée de nuestro vecino país en la que estuvo como profesor invitado de la academia de Saint Cyr y oficial agregado del Estado Mayor del general Lyantei en Marruecos. En marzo de 1925, el periodista de ABC Ramón Martínez de la Riva le hizo una entrevista en la que dijo: «Es preciso contar con un ejército moderno». Tal vez, con ese ejército que deseaba Millán Astray el Desastre de Annual no habría existido. La Legión continúa vigente.

Periodista y escritor