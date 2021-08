L’ambientòleg Andreu Escrivà, un dels millors divulgadors de qüestions ecològiques del país, recuperava el titular d’una entrevista de 2017 a raó de la publicació del seu llibre Encara no és tard: claus per entendre i aturar el canvi climàtic, on deia que si la temperatura del planeta augmentava 2 graus durant este segle l’Aeroport del Prat de Barcelona seria submarí. Un titular premonitori de la polèmica de la setmana passada sobre l’ampliació d’eixe aeroport amb càrrec als Fons de Reconstrucció Europea, que en les seues presentacions públiques fixen com a prioritat la transició ecològica de la nostra economia.

Ahir els titulars de tota la premsa internacional van estar marcats per l’actualització de les previsions climàtiques del Panel d’Experts Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) després de 7 anys, i les conclusions, tot i que ja conegudes, han tornat a mostrar la centralitat del canvi climàtic en l’agenda política i social: l’escalfament del planeta durant el segle XXI encara pot oscil·lar entre un grau i mig o quasi cinc graus, segons a la velocitat a la que es reduisquen les emissions de diòxid de carboni.

I les conseqüències de tres graus de diferència en forma de sequeres, incendis, inundacions, episodis meteorològics catastròfics i destrucció d’entorns naturals van a ser inimaginables. Per això que en qüestió d’una setmana s’anuncie l’ampliació d’aeroports i, alhora, tota la direcció política es pose darrere de les conclusions de l’IPCC ens deixa en cara de bobos. Els viatges en avions són responsables del 2% de les emissions de CO2; la indústria energètica, del 25%, segons dades de l’Observatori de Sostenibilitat. És evident que els esforços han de ser proporcionals a les responsabilitats, però enviar el missatge que es continuarà apostant per augmentar la pressió turística sobre el planeta envia un missatge contradictori, per no dir cínic. I en dos dies tot són declaracions d’intencions per acompanyar les previsions del canvi climàtic.

Potser algun cientificista entenga com a resiliència ampliar aeroports i fer que els avions despeguen des de baix de la mar quan el nivell puge, però qui es crega el repte climàtic d’este segle no pot apostar ni per ampliar aeroports, ni per transvasaments que amenacen els cabdals ecològics, ni per les mateixes polítiques que estan estrangulant el nostre planeta fins asfixiar-lo.

Portaveu de Podem-Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló