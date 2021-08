Molt, en els últims anys, s’ha parlat del despoblament, un greu problema que des de fa dècades afecta les comarques castellonenques. En aquest fet tot suma, tota pedra fa paret, però hi ha que fer també pedagogia per a explicar a la societat que revertir este problema no es podrà fer de manera ràpida ni senzilla.

És cert que, durant molts anys, els anteriors governs del Partit Popular a la Generalitat i a la Diputació (20 i 24 anys) poc o res van fer per a combatre aquest fenomen. I el millor exemple és el finançament local, sobretot dels municipis menuts. La prova és que mai, durant tots els seus mandats, van moure un dit per a activar el Fons de Cooperació Municipal.

No va ser fins l’any 2017, sota la presidència del socialista Ximo Puig que, per primera vegada, es posava en marxa este fons, molt important pel seu caràcter incondicional, que permet als municipis invertir els recursos en allò que volen o necessiten, com és el cas dels serveis públics.

Els serveis municipals, com les guarderies, biblioteques, oficines de turisme o els serveis d’atenció a majors, són necessaris per a oferir a la població més al·licients per a mantindre el seu lloc de vida en els pobles d’interior; serveis que s’han de complementar, això sí, amb altres que superen l’àmbit municipal: és el cas de carreteres, sanitat, educació, serveis socials, cobertura mòbil... Per això resulta essencial un fons com este i d’altres similars, com és el cas de l’adreçat exclusivament a municipis en risc de despoblació o a municipis turístics.

Aquests fons han contat sempre amb la complicitat del Partit Socialista. Teníem clar que no podíem donar l’esquena als pobles com s’havia fet fins fa poc. Per això en el primer pressupost que vam elaborar el 2020 ens vam sumar al Fons de Cooperació. I en què es tradueix això, es preguntaran vostés. Els ficaré un exemple, un municipi xicotet de 456 habitants com el meu, Forcall, entre 2020 i 2021 rebrà entre la Generalitat i la Diputació d’estos fons la quantitat de 150.178 euros, que ens serveix, com els he dit, per a millorar i mantindre serveis. I això és a tots els municipis de la província de Castelló, amb criteris objectius, en funció dels habitants.

Està clar que si haguera governat el Partit Popular a la Diputació o la Generalitat, mai, com deia abans i repetisc, mai, el municipi de Forcall ni cap altre de la província de Castelló en les seues proporcions haguera rebut estos recursos incondicionals i, per tant, hagueren tingut problemes per a poder mantindre diversos serveis.

El model del Partit Popular allà on governa, com a la Diputació d’Alacant del senyor Mazón, no contempla cap d’aquests fons i resulta incoherent que ací el PP s’òmpliga la boca de dir i defensar els municipis petits i demanar-nos més diners a aquests fons quan fins 2019, insistisc de nou, mai, mai, el Partit Popular va implementar estes línies de suport als municipis. Alcaldes i alcaldesses de totes les formacions polítiques ens agraeixen que s’hagen implementat.

Eixa aposta de la Diputació de la mà del president José Martí suposarà en els anys 2020 i 2021 una aportació als ajuntaments de la província de quasi 21 milions de euros que abans no arribaven.

Hi ha una dita castellana que diu: «Hechos son amores y no buenas intenciones». I sí, els fets es demostren amb el major volum d’ingressos que rebran els ajuntaments xicotets, governant en la Generalitat i en la Diputació, els socialistes.

Diputado de Desarrollo Rural