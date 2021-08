No hay que contarse entre los más críticos con la gestión de la pandemia para animar al Gobierno a incorporarse a los países que se han decidido a no discriminar a los inmunizados con el fin de proteger a la minoría de los que, muy insolidariamente, se niegan a contribuir a erradicar el virus mediante uno o dos pinchacitos. Gracias a las vacunas, la última ola no ha tenido los efectos devastadores de las primeras. La próxima, que quizá sea la última si no surge una variante tan contagiosa como la delta y la lambda, acabará con menos hospitalizados y enfermos en las ucis, pero la mayor parte de los casos graves y muertes se contarán entre los no vacunados.

Como han entendido muchos gobiernos y empresas antes que el nuestro, la manera más eficaz de salvar sus vidas a pesar de su temeridad y terquedad, ya que de eso se trata, de salvar vidas (y después recuperar la normalidad y la economía), es imponiéndoles a los que prefieren arriesgarse en perjuicio de todos, las restricciones que los demás ya no necesitamos. En la reapertura del curso, los porcentajes de vacunados serán ya bastante altos como para levantar muchas barreras a la población a cambio de incrementarlas para aquellos que, sin ningún impedimento médico, continúen negándose a ser vacunados, o no estén inmunizados por haber pasado la enfermedad.

Días atrás, uno de los grandes expertos que contradicen otros expertos, recomendaba a los vacunados comportarse como si no lo estuvieran. De acuerdo si esto termina en septiembre. Como en Francia o en Italia, teatros, restaurantes, eventos y actividades, incluido el acceso al puesto de trabajo, deberían levantar el telón con el único requisito del famoso código QR.

Escritor