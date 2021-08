Des del principi dels temps, quan els simis es convertiren en homínids i començaren a caminar drets, es va fer ineludible establir noms per a identificar objectes, elements de la natura o fins i tot qüestions espirituals o relacionades amb sentiments, mitjançant sons, signes o dibuixos que posteriorment derivaren en el llenguatge. Establit aquest fet, es va fer necessari intentar definir l’objecte. La definició de les coses i sentiments comporta la necessitat d’establir els límits, l’aclariment de l’objecte i de les creences, i finalment cal homologar l’aclariment per tal que tots entenguen el mateix.

Existeix un llibret de Mark Twain, titulat Diari de Adan i Eva que en clau d’humor il·lustra la necessitat humana d’anomenar les coses i els sentiments, us el recomano, és divertit. Els dies passats una persona de cert nivell dintre de l’organigrama policial del país manifestava en el Congrés dels Diputats, que ell era un «patriota», i que per defensar a la pàtria ell ho faria «tot», fins saltar-se la llei, perquè ell pensava que quan prendria aquesta decisió la llei no existiria. Quan una persona que ha estat designada per l’estat amb la confiança que defensarà la legalitat, es permet manifestar que la seva concepció de la existència o no de legalitat és el seu propi criteri, mal anem.

Segons l’enciclopèdia catalana, la pàtria és «un concepte de nació o unitat espiritual amb la qual se senten identificats els qui han nascut en una col·lectivitat determinada o en formen part», pàtria és tan com nació. I el patriota és «persona que estima profundament la seua pàtria». Com veureu són definicions molt amplies, poc concretes, que apel·len més a sentiments que a fets. El factor clau és la creença, la voluntat, l’adhesió emocional dels seus ciutadans o part d’ells a un territori. En aquest estat, al que anomenem Espanya, tenim 17 nacionalitats, cosa que ens porta a 17 pàtries i dos ciutats autònomes, amb sensibilitats distintes en segons quines coses.

Aquest alt càrrec que anomenàvem, per allò que ha dit, actua com el posseïdor, per investidura divina, de la raó absoluta. Sap allò que és bo per al territori que considera d’ell, sap el moment en el qual no existeix la llei i està disposat a imposar la seva perquè ell ja en té una per al territori de la seva pàtria. És aleshores quan aplicaria per a aconseguir-ho el «tot per la pàtria», una frase no definida i tenebrosa, sobre tot el «tot». Què vol dir «tot»? Una paraula sense límits, esgarrifadora, i de reminiscències terrorífiques. Es l’ímpetu irracionalista del cor, capaç d’arruïnar la pàtria que estima i de provocar la massacre dels seus, i tot perquè ell, i els que pensen com ell, han decidit «que la va matar perque era seva».

És lamentable que hi hagi gent, ciutadans de carrer i de les altes esferes de l’estat de dret, que davant les dificultats, prefereixen la utilització de la violència abans que la solució pacífica i política dels problemes. És molt lamentable que hi haja gent que es crega que cridant «Pàtria!», i «tot!» i envoltant-se d’una bandera, de la que siga, que es branda contra tot i tots, és més que suficient per a solucionar-los. Apoderant-se del seu simbolisme: s’enarbora contra el confinament per raons sanitàries al crit de «ens tenen segrestats»; contra una revista satírica perquè se’n riuen d’ells; contra el parlar d’una llengua d’eixa pàtria que exhibeixen i en la que no creuen, o finalment contra una persona fins la mort al crit irracional i insultant de «maricón», sols perquè estimava d’una altra manera.

Pensament crític

Com deia Nieves Concostrina, una excel·lent periodista i autora literària «en aquests temps de banderes i reconquesta, com més gran és la bandera més mentides hi ha darrere. Estem en un país d’ignorants amb una gran majoria que no té pensament crític». Sembla que ara es porta ser patrioter, eixe que «galleja excessiva i inoportunament de patriotisme», cridant frases contundents però buides de contingut.

La manca de definició concreta i objectiva del concepte Pàtria –Nació—i que siga un sentiment subjectiu, porta que algú podria fer el que li dones la gana per tal de salvar la seva pàtria –nació-- ; el fet que s’utilitza per a fer-ho la paraula «tot», ens porta a deixar-lo tot en mans de salva pàtries il·luminats amb poder, el fet d’envoltar-se d’una bandera transforma aquesta i al seu simbolisme, en un motiu d’agressió i violència indiscriminada. No oblidem que els terroristes, de qualsevol ideologia o religió, estimen la seua bandera, la seua pàtria, i consideren que la llei que regix en ella no és vàlida i la seua finalitat és implantar les seues normes i apliquen el «tot» fins l’infinit per aconseguir-lo.

Pagaria la pena establir l’ús de la bandera que representa legalment a tots; definir millor què significa ser patriota i establir límits a «tot», deixant-lo en un «quasi tot» com a molt implantant el seu valor semàntic, per a impedir percepcions perillosament subjectives.

Llicenciat en Dret