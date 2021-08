Quan un partit guanya unes eleccions i entra a governar en alguna institució sempre intenta posar la preferència en projectes que concorden amb la seua ideologia. Està clar, no deixa de ser política i cadascú té la seua forma de governar i dona prioritats als aspectes que considera més necessaris.

Però en aquests més de quaranta anys de democràcia s’ha demostrat que hi ha una diferència fonamental entre les institucions on governa el Partit Socialista i els governs de dretes. Aquesta és que, tot i tindre projectes amb prioritat, els governs socialistes sempre posen en el centre de la seua gestió a les persones, aportant recursos per a resoldre les seues necessitats i ajudant a les institucions més xicotetes, sense tindre en compte el color polític del seu govern.

I un exemple ben clar d’aquesta manera de fer política l’hem vist en les darreres setmanes, quan es van aprovar, per part del Govern de Pedro Sánchez, les subvencions destinades a millorar les infraestructures i obres dels municipis pel temporal Glòria i que finançaran fins al 50% dels projectes presentats pels ajuntaments. Al municipi de Peníscola, governat pel PP, li arribaran 764.880 euros, repartits en vuit obres.

Aquestes subvencions demostren que, tot i el victimisme que airegen els partits de dretes, quan governem els i les socialistes no existeixen municipis de primera i de segona, i tampoc persones de primera i de segona. I és que el socialisme li senta bé a municipis com Peníscola perquè se centra en buscar solucions als problemes dels nostres veïns i veïnes, plantejant alternatives i liderant projectes de recuperació i millora. Perquè allà on hi ha un govern socialista es governa per a tots i totes.

Portaveu del grup municipal socialista de Peníscola