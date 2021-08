Este jueves disfrutamos de una de las grandes citas culturales del verano castellonense y nacional. Desde la concejalía de Turismo, de la mano de mi compañera, Silvia Arnau, la compañía Xarxa Teatre llenó hasta la bandera la calle José Rivera con sus Veles e vents y volvió a demostrar la magia que emana en todos y cada uno de sus montajes. Más de 900 entradas vendidas, mejor dicho, recogidas a cambio del donativo de un euro para atender las causas solidarias de tres asociaciones locales que luchan contra enfermedades crónicas como la fibromialgia, el cáncer o el alzhéimer. Asociaciones que contarán con estos fondos para continuar con sus labores altruistas. Desde aquí mi reconocimiento a Turismo, a la concejala Silvia Arnau y al resto de trabajadores del área, que junto con la concejalía de Cultura pasan el verano intentando ofrecernos ocio y cultura, entretenimiento para las familias y alimento para el alma.

La noche casi fue perfecta si no fuera por unas chispas que saltaron a unos matorrales secos cerca del castillo, provocando un pequeño incendio que tanto voluntarios, como bomberos y policía local, no tardaron en sofocar. Un susto como el que otros equipos de gobierno anteriores hayan podido tener cuando organizaron algún evento con la mejor de las intenciones, como por ejemplo cuando el gobierno municipal anterior recibió en enero de 2012 a los reyes magos en globo y también sufrió un pequeño incendio o cuando recibieron a la Guardia Real en la plaza de toros y un avispero que no detectaron en la zona, casi arruina con sus picaduras a los asistentes. Eventualidades que quedan como anécdotas.

En este caso, me quedo con la cultura, la implicación de Turismo, su buen hacer, y la solidaridad de un público que disfrutó de un gran espectáculo. Creado en 1994 para inaugurar el túnel del Canal de la Mancha, el espectáculo de Xarxa Teatre recupera la obra de Ausiàs March para poner ante los ojos del espectador un mar idílico pero también apocalíptico. Un mar como el Mediterráneo, eterna autopista de la historia.

Mi agradecimiento a las asociaciones que trabajan por nuestro municipio, y mi admiración por la rápida intervención y profesionalidad de Policía Local y Bomberos. Cada vez estamos más cerca de llegar a la orilla de la normalidad y debemos estar preparados para retomar nuestras vidas donde las dejamos. A donde nos impulsen vientos y velas desde Oropesa del Mar.

Alcaldesa de Oropesa