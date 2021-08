L’equip de govern promociona diverses marques de ciutat, entre elles la de Ciutat de la Ciència i la Innovació. Tot i tenir aquesta menció, i és ben cert que participem en algunes activitats a distints nivells en aquest àmbit, en cap cas aquesta innovació ens arriba a la gent del carrer.

Un clar exemple del desaprofitament de recursos el trobem en el servei de bus urbà, el Groguet, eixe que mai sabem ni quan va ni quan torna, però que sí disposa d’un apartat a l’app que ens diu on està en temps real. El foment del transport públic, a banda de ser clau en la transició ecològica, és una oportunitat de desplaçament per a les persones que no tenen vehicle. En Vila-real, per poder fer-ne ús, podrem saber on es troba el bus a través de l’Smartphone, però no podrem programar cap trajecte amb antelació, ja que l’horari del bus no el trobem enlloc. Només hi ha la seua hora d’eixida des de la bàscula, de manera que el seu pas per la resta de parades és un autèntic misteri.

Aquest servei de bus urbà necessita millores i ens les han promés en repetides ocasions, però no arriben mai. Per això, hem recollit propostes per aplicar al nostre bus urbà, com són la instal·lació de panells digitals en les distintes parades d’autobús que ens recorden tant l’horari com quan arriba el proper vehicle, igual que tenen altres ciutats sense comptar amb la menció de ciutat innovadora de la qual ací presumim.

Fem honor dels nostres títols i apliquem la innovació però sempre tenint en compte la nostra ciutadania, ja que l’app actual pot resultar molt útil per als qui tenim un Smartphone, però suposa una barrera més per a la gent gran o altres col·lectius afectats per l’escletxa digital, i que estadísticament són els grans usuaris del bus urbà.

Portaveu de Compromís Vila-real