Recorde els estius de truita de carabasseta, d’amanides de tomata i cogombre, del dinar de diumenges per excel·lència: paella, meló d’alger i cafè gelat i mantecao. Les nits a la fresca i els dragons menjant mosquits a la vora de les faroles. Ara tot és diferent. És agost, però la marxa no para. Puges a la muntanyeta de Sant Antoni i l’obra de remodelació de l’esplanada va que vola, quasi acabada. De fet, la inauguració oficial està prevista per al 10 de setembre i al dia següent ja s’ha organitzat un concert al qual podran accedir centenars de persones.

Al voltant de la Plaça Major, la cosa continua engrescada amb les obres del Palau, que esta setmana han acabat amb la reforma integral del sostre i el canvi de les teules. El següent pas ja és mamprendre decididament l’interior amb la restauració dels murs de l’antic teatre modernista i la instal·lació de la climatització, la il·luminació i el so. Passejar pel nou carrer de Sant Francesc és un goig, amb les obres de pavimentació i de construcció d’un camí escolar per accedir a l’institut recentment finalitzades i amb una fesomia renovada, més moderna i adaptada als nous temps.

Pel terme, un bon grapat de barrancs han estat desbrossats i netejats de cara a les pluges de tardor pels treballadors de la renda agrària que, com tots els anys, s’encarreguen de mantindre a ratlla el poble durant els mesos d’estiu. Enguany la feina ha condit, gràcies al fet que en els últims temps les vies fluvials han portat un manteniment estricte, cosa que facilita la feina de l’any següent.

I ara, estos dies, adjudicant dels nous projectes d’asfaltat de camins rurals, de millora dels polígons industrials, de remodelació del primer pis de la casa de cultura i de la reforma de l’avinguda Primer de Maig, que activarem en breu.

Hi ha coses que no canvien. Ahir vaig tornar a dinar paella i, de postres, meló d’alger. Però que Betxí no para ni en estiu, és un fet. A pesar de la calor que hem passat estos dies.

Alcalde de Betxí