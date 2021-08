Lo progresista es prohibir. A diestro y siniestro. Prohíbe Pedro Sánchez y prohíbe Ximo Puig. ¿Con qué objetivo? Pues nadie lo sabe muy bien, porque si es para proteger a los ciudadanos del covid-19 han fracasado de manera estrepitosa, al tiempo que han llevado a la ruina a todos aquellos sectores relacionados, de manera directa o indirecta, con la hostelería y el ocio.

Lo más fácil es prohibir. Prohibir por prohibir, en plan dictador caribeño: «La ropa interior se cambiará cada hora y media. Y la ropa interior se llevará por fuera para que podamos comprobarlo», decía el tirano de San Marcos, una república bananera inventada por Woody Allen para aquella inolvidable película llamada Bananas. ¿Recuerdan? A Woody Allen le sobra, precisamente, lo que les falta a Ximo Puig y a Pedro Sánchez: ¿Sentido del humor? No, talento. A la izquierda le falta talento.

Ante la incapacidad para gestionar la vida diaria de los castellonenses, alicantinos y valencianos, lo más sencillo es imponer normas y limitaciones que varían de un día a otro: hoy te quitas la mascarilla, hoy te la pones… Así, cara a la galería, parece que Ximo Puig y su grupo de expertos (¿?) trabajan mucho y se preocupan mucho por la salud de todos nosotros, pero la realidad es que no saben por dónde tirar ni qué hacer…

Pero es que a los socialistas les gusta tanto controlar la vida de los ciudadanos que, ahora, además, no te dejan comprar una cerveza en un supermercado después de las 20.00 horas. Deben pensar que no tenemos capacidad para dirigir nuestras vidas y que ellos, en plan Papá Estado, deben controlar nuestros movimientos y decisiones… Lo último es que, con la ola extrema de calor, se nos ha prohibido hasta pasear por las zonas forestales… No se trata de una amistosa recomendación, sino de una prohibición en toda regla. Y es que deben pensar que en cada ciudadano hay un pirómano escondido… ¡Vaya usted a saber!

¿Ese es todo el talento del que pueden hacer gala Ximo Puig y sus colegas/secuaces del Consell? ¿Quitar derechos a los ciudadanos? ¿Fiscalizar la vida diaria de las personas? Tarde o temprano todos vamos a pagar muy cara la incompetencia de este Gobierno. O mejor dicho, de estos gobiernos, el de Pedro Sánchez y el de Ximo Puig.

Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial