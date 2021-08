1984. Este fue el último año que el Ayuntamiento de Castelló había ampliado su parque público de viviendas. Desde la Concejalía de Vivienda acabamos de formalizar la compra de las primeras seis viviendas municipales en 40 años. Se destinarán a alquileres asequibles. El reto que tenemos en esta legislatura desde los gobiernos de izquierdas en el Ayuntamiento y la Generalitat es el de incrementar el parque de alquileres sociales para garantizar el acceso a la vivienda y contener la especulación en el precio del alquiler.

En los últimos años asistimos a una burbuja en el precio del alquiler promovida por grandes fondos de inversión y entidades financieras. A modo de ejemplo, en el Raval Universitari un fondo buitre se hizo con un edificio integrado por antiguas viviendas de promoción pública, provocando aumentos de un 100% del coste del alquiler y causando la marcha de la mitad de sus inquilinos.

Los gobiernos de coalición progresistas trabajamos para contener las prácticas especulativas y ampliar la cobertura de vivienda a la población. Desde la Concejalía de Vivienda hemos logrado ya incorporar seis nuevas viviendas al parque público municipal, al tiempo que hemos activado una nueva Bolsa de Alquiler Municipal que incluye incentivos a los pequeños propietarios a cambio de que cedan pisos en desuso a precios protegidos.

Por su parte, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática también prevé cerrar el año con la adquisición de 40 viviendas para alquileres sociales. Castelló aumentará este año, entre las dos administraciones, un 10 % su parque público de vivienda respecto al pasado año.

Aún es insuficiente pero es un primer paso para hacer frente a las necesidades en materia de vivienda y demostramos que las coaliciones de izquierdas realizan políticas que ponen en el centro a la ciudadanía. El PP gobernó 24 años en la ciudad, no compró ninguna vivienda pública, no fomentó el alquiler municipal, no hizo nada contra los desahucios y apoyó la legislación que favoreció el desembarco de los fondos buitre. Ahora tenemos en Castelló 13.000 viviendas vacías, muchas de las mismas de grandes propietarias, y una necesidad de 4.260 viviendas asequibles. Desde el Ayuntamiento no pararemos en hacer frente a los abusos de los grandes fondos de inversión y en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Castelló