A pesar de haber tenido tiempo de sobra para solucionar su conexión con la N-340 o para definir quién debe asumir el coste de su mantenimiento, el PSOE ha sido incapaz de trabajar por la ronda suroeste que merecía Vila-real. Lo que debía ser una circunvalación es hoy una calle de solo un carril por sentido y que termina en tierra de nadie. Una vez más la falta de planificación de los socialistas deja empantanada una infraestructura que debería estar hace meses al servicio de la ciudadanía.

A día de hoy seguimos sin saber quién se hará cargo de su mantenimiento. Desde el Partido Popular defendemos que sea la Generalitat la que asuma el coste del vial, pero parece que el alcalde no termina de convencer a sus compañeros en Valencia y el ayuntamiento ha tenido que gastar más de 10.000 euros en un estudio para demostrar que este vial es de carácter comarcal. Ver para creer.

Tampoco se ha solucionado la conexión con la N-340, algo clave para que la ronda sea operativa. Por eso, desde el PP hemos presentado una batería de preguntas al Congreso para reclamar al Gobierno de Sánchez el calendario y la financiación necesaria para las obras de conexión. No es de recibo que este vial esté terminado, pero no se abra a los ciudadanos porque el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para dar salida a una ronda que ahora termina en medio de un descampado.

Desde el Partido Popular de Vila-real vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos ante cualquier administración y exigiremos las inversiones que nuestra ciudad merece. Necesitamos menos fotos y anuncios y más trabajo y gestión.

Concejal y presidente del Partido Popular en Vila-real