Amb «agosticitat» i «tardoria», així ens vam assabentar, un divendres d’agost al migdia, que finalment la Conselleria de Sanitat centralitza els serveis de Coordinació d’Informació i d’Urgències (CICU) de Castelló i d’Alacant a València. Una centralització que comptava amb l’oposició majoritària del plenari de la Diputació i l’oposició unànime del plenari de la capital de la Plana. Una oposició que va ser comunicada a la Conselleria, però que, en un exercici de deslleialtat institucional, directament ens ha ningunejat als representants públics de la zona afectada. La decisió de la consellera no sols tenia l’oposició d’un ampli espectre polític, sinó també del Col·legi Oficial de Metges de la província de Castelló. Així mateix, també s’hi oposaven els sindicats i els treballadors i treballadores del servei.

La veritat és que desconec perquè la consellera socialista s’ha encabotat en dur a terme un projecte que naix en l’època del Partit Popular. I sobretot, per què ha tingut tant poc en consideració l’opinió de les treballadores del CICU. Amb qui, ni tan sols s’ha assegut, amb un tracte que podríem definir com indolent. Per desgràcia, aquesta no és la primera vegada que passa. Sincerament, sóc dels qui pense que els recursos humans són el principal valor de les administracions, i més en administracions com la sanitària, que conec de primera mà com a treballador públic.

Cal tenir en compte a tots els i les professionals compromeses amb els serveis que presten i escoltar-los, perquè de la seua experiència naixen propostes, protocols i millores per fer-los més eficients. Uns serveis que ens donen atenció i que ens cuiden, no ho oblidem. No té massa sentit que, després de passar mesos aplaudint des dels balcons el treball dels professionals sanitaris, després de premiar-los i donar-los reconeixements, com el que va donar la Diputació de Castelló el dia de la província, ara se’ls deixe de banda. I a més, criminalitzant-los en molts casos, volent fer creure que l’oposició a la centralització naix per interessos particulars, amb acusacions menyspreables de joc brut.

Arribats a aquest punt sols puc dir que em sent decebut. I pense que estem fallant als professionals que vetllen per nosaltres en els moments més crítics. No té cap trellat que centralitzem treball funcionarial, mentre estem descentralitzant direccions generals i càrrecs de lliure designació arreu del territori. Ara mateix el missatge que s’envia a la ciutadania només el puc veure com a contradictori. En definitiva, la centralització del servei del CICU de Castelló en València és una mala notícia per la nostra ciutat i per les nostres comarques, i estaria bé que Sanitat rectificara la seua errada. Tots podem equivocar-nos, però rectificar a temps és de savis.

*Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló