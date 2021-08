Imprevisible, ple d’incerteses. Així començarem la tardor, un any més, a conseqüència de la pandèmia de la covid-19. Però l’experiència de l’any passat ens porta també protocols, seguretat i un camí ja recorregut que ens conduirà a la normalitat.

L’Ajuntament d’Almassora treballa des de fa setmanes en els preparatius del nou curs escolar, que s’han de compatibilitzar amb l’execució d’obres tan importants com les del col·legi Santa Quitèria i l’Ambaixador Beltrán.

Des d’ací demane disculpes ja a la comunitat educativa d’aquest últim, i també al veïnat. No serà fàcil, però amb la sol·lució proposada per l’arquitecte municipal aconseguirem evitar desplaçaments a barracons. L’espera pagarà la pena quan tinguem davant un edifici acorde a les necessitats actuals.

Cal assenyalar que la mateixa empresa que va acabar l’obra del Regina Violant ha guanyat el concurs públic per a l’Ambaixador i confie plenament en la seua capacitat per dur endavant un treball tan difícil com aquest.

En el nou curs escolar recuperarem també les escoles matinera i vespertina per tal de facilitar el treball fora de casa a tantes famílies amb xiquets i xiquetes. La recomanació dels equips docents de suspendre el servei l’any passat, el primer curs sencer que vam patir en pandèmia, queda ja enrere després de conéixer fórmules segures tant per a mestres com per al propi alumnat.

Tornaran també els cursets de natació a la piscina municipal i, com no, la resta de l’oferta esportiva. Hem d’adaptar-nos a esta nova normalitat. Tant de bo fóra possible tornar a la vida anterior, però ara l’esperança és la de recuperar activitats i programació sense oblidar que el virus continua entre nosaltres i cal mantindre les mesures necessàries.

Mantindre’ns en l’estreta línia entre la prevenció i la vida quotidiana anterior ens porta també a programar amb molta cura l’oferta cultural, d’oci i de joventut, departaments que en breu podran presentar les activitats previstes per al segon semestre de l’any.

Ja els avance que, tot i les dificultats pels aforaments i les mesures de seguretat, tots els públics tindran el seu espai. D’igual forma, la regidoria de Festes treballa en la programació en honor a la Mare de Déu del Roser.

No tindrem les celebracions com les coneixiem fins ara però hem de continuar el camí cap a la normalitat.

*Alcaldessa de Almassora