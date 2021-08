Durant els últims dies, hem hagut d’assistir a un nou ridícul del Partit Popular de Vila-real liderat pel senyor Adrián Casabó en atrevir-se a criticar la ronda Sud-oest, un projecte imprescindible per al desenvolupament econòmic i social del nostre municipi que per fi serà una realitat gràcies a aquest govern del canvi a l’Ajuntament i a una Generalitat valenciana que, malgrat la fallida que va deixar el PP després de 20 anys de balafiament, està complint el seu compromís amb Vila-real.

Vull pensar que les acusacions del senyor Casabó són fruit de la ignorància –que, com diu el refrany, és molt atrevida-- i no de la malícia o el desvergonyiment. Per això, crec que és necessari explicar-li al senyor Casabó i a tota la ciutadania la veritat sobre la ronda Sud-oest. Una veritat que es remunta als 20 anys de govern popular en la Generalitat i els 16 anys de govern del PP a Vila-real; anys en què, enfront dels milions que es van gastar a cabassos en capritxos i corrupció, ni un sol euro es va destinar a la infraestructura més important dels últims 40 anys a Vila-real.

L’única cosa que va fer el PP del senyor Casabó va ser expropiar els terrenys a més de 200 propietaris, sense pagar-los i deixant en herència per a la ciutat un nou empastre que ara estem tractant de gestionar de la forma més eficaç, des de la responsabilitat i la defensa dels interessos de Vila-real. Malgrat la difícil situació econòmica municipal, ha sigut aquest govern el que ha pagat més de 6 milions d’euros per aquestes expropiacions, i continuem pagant, perquè l’empastre que va deixar el PP és tan gran, que molts propietaris van recórrer a la Justícia la valoració de les seues finques i ara hem de fer front a les resolucions judicials.

A més de no pagar i de ser incapaç d’executar ni un sol metre de la ronda, el PP del qual tan orgullós se sent el senyor Casabó és també culpable dels problemes per a solucionar la connexió de la circumval·lació amb la N-340. Gràcies a la seua nefasta gestió, la construcció d’aquest enllaç correspon, segons acord plenari, a l’urbanitzador del programa Espai Vila-real, aquella gran mentida que ens van vendre poc abans de les eleccions de 2011, amb la promesa de construir un gran centre comercial que, com tot en aquella etapa negra a la Comunitat Valenciana, va ser en realitat una gran operació d’especulació urbanística.

I, per descomptat, ni tan sols es van plantejar que els costos de manteniment de la ronda foren assumits per la Generalitat valenciana en tractar-se d’una via de caràcter comarcal, encara que ara s’atreveixen a criticar. Enfront de les excuses i el ridícul del Partit Popular de Vila-real, aquest govern del canvi ha fet un pas al capdavant i ha defensat els interessos de la ciutat, acudint fins i tot als tribunals perquè el manteniment dels 3 quilòmetres de la ronda no siga un nou llast per a les arques municipals, després d’haver pagat en 10 anys més de 50 milions d’euros per resolucions urbanístiques fruit de la gestió del PP i pel préstec que també ens van deixar en herència.

La veritat sobre la ronda Sud-oest és que si per fi aquest projecte s’ha executat és gràcies a la nostra gestió i el compromís del govern autonòmic liderat pel socialista Ximo Puig que, malgrat la fallida que va deixar el PP en la Generalitat, en sis anys ha elaborat, licitat i executat el projecte, invertint 8 milions d’euros.

La veritat sobre la ronda Sud-oest és que, com ja vam fer amb altres fiascos del PP com el Palau de Justícia, la piscina del Termet o la prefectura de la Policia Local, treballarem perquè passe de ser un empastre a una infraestructura viable per al desenvolupament de la Vila-real de 2030.

*Alcalde de Vila-real