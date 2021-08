Querido/a lector/a, un amigo me ha pedido un artículo de política para agosto. Solicitud lógica en época de plantillas en vacaciones. Aunque reconozco que la explicación que la acompañó me mosqueó. Y es que, de forma cariñosa me dijo: «he pensado en ti porque al estar jubilado tienes tiempo. Además, eres de los que no rehúsan escribir de política. Ya sabes, la política no tiene el mejor cartel».

La cuestión es que mi amigo es un tipo moderno, pero en lo que se refiere al tiempo del que disponen los jubilados, no está acertado. Digo que las vidas y posibilidades de los jubilados de ahora han cambiado para bien y no tienen que ver con aquellas personas envejecidas que después de años de trabajo se sentaban sin actividad social y esperaban la muerte. Hoy, según la Constitución tienen derecho a un futuro con dignidad. Pero la realidad denuncia que una pensión de mierda, un pueblo sin equipamientos, una economía que exige que trabajen los dos miembros de la pareja..., los transforma en asistencia social sin paga y les roba su tiempo.

En lo que sí acierta mi amigo es en el desprestigio que acompaña a la política. Apreciación que tiene que ver con el pasado y con el presente, y no digo con el futuro porque como relata la canción Mañana de Carnaval «no quiero hablar del después porque no sé si hay después». Lo que es evidente y viene de lejos es que para Mauricio Viroli, el profesor de Princeton, la desgraciada cuestión tiene origen en el periodo de la transición de la filosofía cívica a la razón de Estado. Cuando la idea política, concebida como la actividad más noble por ser virtud cívica que busca el bien común, pasa a ser un quehacer insensible y depravado cuyo único objetivo es conquistar y mantener el poder político. A partir de ahí, y como alguna vez ha explicado Michel Rocard, el exprimer ministro de Francia, muchos son los que con razón y sin ella han presentado la acción política como una actividad sin nobleza. Tan cierto que hasta Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social, parafraseando a Hannah Arendt manifestaba que quien quiera hablar de política debe afrontar todos los prejuicios que se tienen contra ella. Aunque, para este tema, me quedo con Josep Ramoneda que, al analizar el actual descrédito de la política denuncia a quienes en el ejercicio público de la misma olvidan la defensa del bien común, no reclaman su autonomía respecto del poder económico, la patrimonializan en beneficio propio, tratan al ciudadano como a un súbdito... Pero, al tiempo, también señala que los poderes económicos han conseguido secuestrar, en parte, la democracia y la libertad y, peor aún, convertir al poder político en el chivo expiatorio, en el responsable de ese desprestigio.

En cualquier caso, todos los citados entienden la necesidad de volver a la política, la que se expresa con la voz de la ciudadanía. Una política que, con las renovaciones necesarias, sea un imprescindible motor de transformación social, una herramienta que debe posibilitar la convivencia en un marco democrático y mantener un horizonte de esperanza. Lo otro, una sociedad sin política, es una fantasía peligrosa en la que los espacios de organización social que dejará el Estado los ocuparán poderes sin ese sentido social y, posiblemente, no serán democráticos ni transparentes. Así que no me extraña que un tipo como Innerarity, en un tiempo de crisis y soluciones que se alejan de la justicia social y fomentan la desigualdad y el deterioro de la participación política, exija que los proyectos y liderazgos atractivos para la mayoría estén acompañados de una crítica que ayude a comprender la complejidad del mundo y las constricciones que nos impone nuestra condición política. Es decir, que aporten, como elemento sustancial, respeto a la dificultad de la política y benevolencia hacia los que se dedican a ella. Amén.

*Analista político