Aquest mes d’agost fa dos anys de la meua presa de possessió com a directora general d’Avant, l’Agenda Valenciana Antidespoblament. Dos anys complicats per causes sobrevingudes, on hem treballat per millorar la vida als nostres pobles. Especialment a aquells que estan patint el despoblament i cada dia perden serveis bàsics. Una tasca gens fàcil d’aconseguir.

L’escletxa entre el món rural i l’urbà ha estat cada vegada més accentuada. Especialment quan durant dècades s’ha viscut d’esquena al món rural, propiciant la falsa imatge del Levante feliz. No som ni Conca, ni Terol, ni Sòria, però a la nostra terra, per molt que s’hagi encobert la realitat, tenim una situació de despoblament adversa i dolorosa.

Treballem en l’equilibri de dos realitats diferents. Per una banda la costa i les ciutats cada dia reben més habitants i, per l’altra, a l’interior lluitem per frenar el despoblament que minva serveis i qualitat de vida a les persones que encara es resisteixen a abandonar la seua terra.

Des d’Avant lluitem pel benestar de les persones que viuen en aquests municipis, per retornar-los serveis que han perdut. Per fer justícia enfront de la profunda desigualtat territorial. Busquem noves fórmules per revertir aquesta tendència. És la dualitat i la dura realitat del nostre territori: el 80% de la població viu en el 20% del territori. Els pobles de menys de 1.000 habitants representen un 40% del total. Actualment 180 pobles són considerats d’alt risc de despoblament. La Comunitat té una densitat demogràfica de 213 h/Km², però aquesta densitat no és homogènia, i tenim comarques que no arriben a 5 h/Km². Unes dades conegudes des de fa molt de temps, però la gotera no s’ha tapat i ara ens trobem amb un sostre que fa aigua. S’ha obviat una situació propiciada durant dècades. S’ha mirat cap a un altre costat mentre es promocionava una política de grans esdeveniments d’esquena a la realitat rural.

Les conseqüències de què les persones se senten abandonades al món rural les coneixem. La primera, la més immediata, la pèrdua de la gent jove i, tot seguit, les conseqüències socials, econòmiques, i mediambientals que aquest èxode comporta per als pobles. Hi ha molt per fer! Aquesta realitat me la recorden tots els dies els alcaldes i alcaldesses que estan al capdavant d’aquests xicotets-grans municipis, set dies a la setmana, vint-i-quatre hores al dia. Una problemàtica i unes solucions on el partidisme no té cabuda. Al despoblament només li podrem fer front si som capaços de superar l’individualisme. Mancomunitats i comarques han d’estar presents prioritzant actuacions d’àmbit supramunicipal, perquè els problemes que pateixen en Xodos, Benafigos, Sempere, Beniatjar, Quatretondeta o Planes, en tots els pobles Avant, són molt semblants. Som conscients que tot no pot estar a tots els llocs, però els ciutadans i les ciutadanes d’aquests municipis tenen el mateix dret d’accedir als serveis que la resta de valencians. Treballem de forma coordinada, sumant esforços amb ajuntaments, mancomunitats, diputacions, conselleries i govern de l’Estat. Busquem solucions compartides. L’interior és un territori ple d’oportunitats, amb grans potencials patrimonials, culturals, mediambientals i forestals i com diu el president Ximo Puig, és una qüestió de justícia, és una lluita contra la desigualtat. Cadascuna de les iniciatives que portem endavant s’emmarca dins de l’Estratègia 20/30, una guia imprescindible treballada amb un gran procés de participació per les cinc universitats públiques valencianes.

M’agradaria nomenar alguns projectes que hem encetat per a aconseguir aquest repte tan complex, i tan apassionant, on sumem esforços i complicitats:

-- La modificació i increment del fons de cooperació creat en 2018. El consell ha destinat tres milions i mig d’euros a 180 municipis, ajudes que no són finalistes i cada ajuntament els destina a allò que creu més necessari.

-- La lluita contra l’exclusió financera.em buscat la solució al tancament d’oficines bancàries en molts pobles. L’obertura de caixers s’ha plantejat com un dret bàsic de la ciutadania amb una inversió de més de vuit milions en cinc anys. Una solució complicada per ser pionera. Com a resultat s’instal·laran 135 caixers.

-- Hem aprovat el projecte de Punts Nets Avant per a facilitar la mobilitat d’autocaravanes i impulsar l’activitat econòmica en aquests municipis.

-- Treballem perquè la banda ampla arribe a tot el territori i ja són nombrosos els pobles que gaudeixen de fibra i d’una bona connectivitat. Així mateix, la Generalitat realitza un programa per a formar en competències digitals en municipis en risc de despoblament, treballant pel desenvolupament d’una societat digital amb cursos online i presencials.

-- Hem signat un conveni amb l’Institut Valencià de Finances perquè empreses i autònoms dels municipis Avant puguen accedir a crèdits bonificats al zero per cent. És de destacar que en la declaració de la renda (IRPF) d’enguany els contribuents que durant el període impositiu resideixin en algun municipi Avant gaudiran d’unes deduccions d’entre 300 i 540 euros.

-- Hem posat en marxa, amb la Federació Valenciana de Municipis, el programa Reviu, ajudant a famílies a instal·lar-se en municipis en risc de despoblament, amb la finalitat de blindar els serveis que es tanquen per falta de relleu generacional. Noves famílies que contribueixin a paralitzar el tancament de les escoles i en alguns casos ajuden a la reobertura d’aquestes. És molt gratificant veure com alguns dels bars dels pobles tornen a tindre vida.

-- El programa Itinerant apropa serveis bàsics als municipis (podologia, psicologia, perruqueria, fusteria, fontaneria, electricitat, veterinària) i al mateix temps facilita la incorporació d’emprenedors al territori.em començat amb vint-i-cinc pobles de l’Alt Palància en un programa pilot.

Encara queda molt per fer, ho sabem. I donada la transversalitat d’aquest problema, la implicació de totes les conselleries de la Generalitat és fonamental. Amb elles treballem braç a braç per a engegar línies que milloraran la situació d’aquests pobles com el pla d’ajudes per a l’adquisició d’habitatge amb la Conselleria d’Habitatge; els cursos de formació digital en els pobles Avant amb la Conselleria d’Innovació; el programa de dotació d’ADL al territori incrementant la quantitat de tècnics al territori rural amb Labora.

Som conscients que res del que estem fent és encara suficient, queda molt de camí per recórrer, però el farem junts i amb tots.

La lluita contra el despoblament continua sent prioritat màxima del president Puig.

*Directora general de l’Agenda ‘Avant’