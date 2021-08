La Unió Europea i diversos organismes internacionals han alertat que és necessari que les institucions es preocupen pel benestar emocional de les persones i definisquen estratègies eficients per tal d’evitar elevats costos personals, socials i econòmics, presents i futurs.

La crisi sanitària ha generat una situació sense precedents que provoca alts nivells d’estrés i problemes psicològics com trastorns emocionals, depressions, ansietat, insomni o fins i tot un increment en el nombre d’intents de suïcidi.

Els motius són també ben diversos, com ara l’incertesa pel present i el futur, por per la salut i la vida o per trobar-se en una situació de pobresa o d’exclusió social, entre molts d’altres.

En els últims anys, milers de persones en tot l’Estat han patit les conseqüències de les crisis viscudes des de 2008, les quals han fet que augmenten les desigualtats socials i les problemàtiques relacionades amb la salut mental. La pandèmia ha provocat que s’hagen agreujat encara més. Segons dades de Salut Pública, els trastorns d’estrés posttraumàtic s’han triplicat en l’últim any i el suïcidi és ja la primera causa de mort no natural entre les persones joves.

La crisi generada per la covid-19 ha posat en el centre mediàtic moltes necessitats i mancances de la joventut. A la dificultat per trobar oportunitats de treball ben remunerat i estable, per accedir a l’habitatge i altres problemes ja endèmics en aquest sector de la població se sumen ara els derivats del confinament, les restriccions i la reducció de contactes, entre molts d’altres. Més recentment, s’hi ha sumat també un nou colp al sector jove de la població, que és culpabilitzat pels mitjans de comunicació de l’última onada del coronavirus.

El Consell Valencià de la Joventut ha presentat recentment la campanya Mentalment gelades amb motiu del dia 12 d’agost, Dia Mundial de la Joventut, amb la qual les diferents conselleries expliquen les accions i els plans a executar per pal·liar aquesta situació.

El mateix hem demanat des de Compromís al Consell Municipal de la Joventut d’Almassora: que l’Ajuntament prenga mesures per tal de tractar els problemes de la joventut local. Perquè cal atendre un col·lectiu que és futur i dotar-lo de més recursos per tal que tots i totes puguen rebre l’atenció i el tractament terapèutic que necessiten.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora