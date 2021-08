En Alcalà de Xivert vivimos estos días las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando en agosto de 2019 dábamos por finalizados los festejos, no imaginábamos que habrían de transcurrir dos años para volver a celebrarlos. En 2020, debimos renunciar a las fiestas, por prudencia y responsabilidad ante la situación sanitaria. Este año, con la misma prudencia y responsabilidad pero también con muchas ganas de dar a nuestros vecinos y vecinas motivos para compartir buenos momentos, hemos organizado unas fiestas patronales que serán diferentes pero que suponen una magnífica oportunidad para volver a sonreír, aunque esta vez sea por debajo de la mascarilla.

Contamos con ocho festeras y fester, que personifican la ilusión y las ganas de vivir de nuestros niños, niñas y jóvenes, y seguimos atesorando un tejido asociativo dinámico y participativo. Un ejemplo claro es la Comisión Taurina Gaspatxera, desde el Ayuntamiento hemos trabajado codo a codo con ellos para hacer posible una Semana Taurina de gran nivel, cumpliendo la estricta normativa para asegurar que una tradición como los toros continuará formando parte de nuestras fiestas. Otro plato fuerte van a ser los espectáculos musicales, de magia o humor que, a partir de las 22.30 horas, acogerá el patio del CEIP Lo Campanar. No podremos celebrar verbenas ni eventos multitudinarios, como la Nit de la Xulla o el Tombet, pero tendremos la oportunidad de ver en nuestro pueblo espectáculos de gran calidad y actividades más reducidas pero igualmente atractivas. Estas no serán todavía unas fiestas normales pero no debemos lamentarnos por lo que no podemos hacer sino alegrarnos de lo que sí se nos está permitido, fijándonos en lo que nos despierta la ilusión y las ganas de vivir.

Siempre desde la responsabilidad, debemos hacer de las fiestas un estado de ánimo que nos invite a disfrutar de los actos organizados. Estoy convencido de que todos nuestros vecinos y vecinas sabrán actuar con prudencia y que, como nos ha tocado hacer durante estos meses desde marzo de 2020, nos adaptaremos y reinventaremos. Por eso, los actos de estos días no son solo unas fiestas, son una oportunidad para recuperar la ilusión y el sentimiento de unión. Nuestro pueblo lo merece.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre