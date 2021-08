Des de fa anys el Grup per la recerca de la memòria històrica de Castelló, entre altres activitats s’ha dedicat a difondre la memòria històrica no sols per la capital sinó per les seues comarques. Enguany, malgrat els inconvenients per la pandèmia i seguint rigorosament les directrius sanitàries, ha continuat aquella tasca.

Les Missions Pedagògiques, recordem, les van dur a terme els governs de la II República per tractar de difondre la cultura en el poble de manera urgent, donat l’estat d’ignorància i desemparament en què les va deixar la monarquia amb la complicitat de l’església durant segles.

Durant l’estiu el Grup ha participat en actes de divers caràcter atenent iniciatives de les mateixes poblacions i pròpies com a col·laborador principal o a títol individual d’algun dels seus membres. Així, el dia 10 de juliol el company Ramon Juan va fer una visita guiada a la línia XYZ (Viver –Jèrica) Centre d’interpretació de la batalla de Llevant, Viaje a la memoria, amb participació condicionada per la pandèmia, fent una explicació sobre el mateix terreny sobre el patrimoni encara existent des de la guerra contextualitzat en els diferents esdeveniments ocorreguts.

El dia 17 de juliol es va celebrar a l’Alcora una Jornada de Memòria basada en una visita guiada a la Real Fàbrica del Comte d’Aranda, actualment en procés de rehabilitació, organitzada per les companyes de la memòria del poble (Maribel Abella, Merche Miralles, Dolores Domingo) amb participació de gent interessada en el tema.

Es va explicar per part de Teresa Artero i Hugo Vivas la història de la fàbrica i el moviment obrer que es va formar al mateix temps i que arriba fins l’actualitat. També es va fer esmena de temes d’arqueologia industrial, tot amb intervenció dels participants que van aportar interessants iniciatives per al futur.

Del 21 al 24 de juliol es va celebrar una Jornada a Nules col·laborant l’Ajuntament i la Caixa Rural, en què va participar entre altres el nostre company Juan Miguel Palomar amb una conferència sobre Els projectes de patrimoni immaterial del GRMHC, també es va realitzar una visita al blocaus de La vieta i el camp de concentració de la platja de Nules.

El dia 7 d’agost en Fuente la Reina van participar Joan Piñana i Juan Luis Porcar per retre un homenatge, junt al grup de memòria d’allí i el seu Ajuntament, a Emilio Tort Moliner, alcalde del poble durant la II República, i al seu pare, Manuel Tort Navarro, víctimes de la repressió franquista en 1940 en la presó de Saragossa, i Rafael Villalba Villalba, mort en Mathaussen en 1942, fets silenciats fins ara.

Del dia 9 al 15 d’agost es van celebrar a Vistabella les XII Jornades de memòria del poble, amb un curs d’antropologia forense, exposicions, documentals, teatre i presentació de llibres, tot organitzat per Antonio Giner amb la col·laboració de l’Ajuntament, entre altres i la participació de Juan L. Porcar, Juan Miguel Palomar i F. Mezquita.

Esperem l’entrada del nou curs amb els actes de commemoració del 90é aniversari de la II República i l’esperança de què es complisquen tots els objectius que encara estan pendents.

Catedràtic d’Història