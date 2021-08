Acaba l’estiu i amb ell les activitats lúdiques i culturals preparades per als mesos de més calor a Castelló. Però com la vida mateix, la ciutat arranca una nova etapa. Setembre serà el mes de l’aniversari de la nostra ciutat i amb ell des de Cultura hem preparat un seguit de propostes institucionals, festives i culturals dissenyades per a l’ocasió: la gala de premis Ciutat de Castelló, l’exposició 10+6 d’obra d’art contemporània, una nova edició del desitjat festival de teatre MUT!, i moltíssimes propostes que tornaran a fer de la nostra ciutat l’espai d’armonia i convivència que volem.

Però no només això. Setembre també és el mes on s’inicia el curs acadèmic i tornem a les aules. Per això, des l’àrea de Feminismes i LGTBI hem preparat formació per la població que busca enfortir la igualtat de gènere i erradicar la violència masclista, la violència LGTBIfòbica i la trata de dones i xiquetes amb finalitat d’explotació sexual. Perquè només amb una conscienciació i sensibilització des de la base aconseguirem esborrar aquestes conductes masclistes i intolerants de la nostra societat.

Setembre és això, acomiadar-se de les amistats d’estiu, de les piscines i platges. Acomiadar-se del temps lliure per a llegir, passejar o compartir amb familiars i amics. Però a Castelló reprendrem l’activitat amb força, visitant exposicions, assistint a conferències, gaudint d’actuacions musicals i emocionant-nos amb el teatre i el cinema.

Després d’un any complicat, el setembre és un moment idoni per tornar a començar. Des de l’Ajuntament de Castelló treballem amb ganes i determinació per oferir-vos noves propostes i activitats a la ciutadania, amb una agenda repleta d’activitats de qualitat. Us proposem una agenda diversa i oberta, com ho és la nostra ciutat, amb activitats per tot tipus de públics i gustos.

Us convide a gaudir de la cultura a Castelló, per retrobar-vos amb la vostra gent i omplir de somriures els carrers, canviar de cicle i continuar endavant. Amb setembre arranca un mes ple d’oportunitats.

Regidora de Cultura, Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Castelló