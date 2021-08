Sin duda el Gobierno de Pedro Sánchez se recordará como el más caro de la historia. Sánchez se ha rodeado de 23 ministros y cuatro vicepresidentas. La factura del gobierno de coalición supera con creces a la de sus antecesores: 2 millones más en los salarios de los ministros y más de 21 millones en el primer escalón de la estructura ministerial.

El Gobierno de Sánchez es un 50% más caro que el de Rajoy. Y hay que sumar los gastos de los asesores nombrados a dedo, que son 1.200, y que nos cuestan 65 millones de euros.

Pero en España no solo se ha disparado el coste de lo que nos cuesta mantener al presidente, sus ministros y sus asesores... Lamentablemente, en nuestro país también se ha disparado el coste de la electricidad, hasta el punto de que la factura eléctrica anual es ahora un 156% más elevada que la del año pasado.

Pero he aquí las cosas, que ni el presidente Sánchez, ni ninguno de sus 23 ministros, ni de sus 1.200 asesores, tienen una solución para abaratar la factura de la luz que asfixia a familias y a empresas. Porque la propuesta del PP de bajar el IVA de la factura, acogida por el Gobierno, no es suficiente. Tenemos más ideas para aminorar el coste de la luz, como bajar más los impuestos y reducir los costes no energéticos. Pero el desgobierno de Sánchez parece empeñado en que los españoles paguen la luz más cara de la historia, porque no mueven un dedo por solucionarlo.

Los que venían a salvar a los españoles, nos están hundiendo. Más paro, más empresas en quiebra y mayor coste de la vida, eso es lo que nos han traído socialistas y comunistas, ¡ah! y también más enchufados. ¡Qué caro nos está saliendo este Gobierno! Esperemos que por poco tiempo.

Senadora y portavoz del PPCS