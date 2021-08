Por segundo año consecutivo, volvemos a no celebrar nuestras fiestas patronales ni la Entrada de Toros y Caballos. Un virus, pequeño pero letal, ha causado estragos en nuestra vida y nos ha obligado a replantearnos tantas cosas. Llegan ahora las no fiestas, actos alternativos... Inventamos nombres por no decir fiestas, porque no lo son. Apelamos a la creatividad para no nombrar en vano el título de «fiesta patronal». Y aquí estamos de nuevo... Igual, no. Peor, tampoco... Estamos simplemente.

Todos pensábamos el 2020, no obstante, que ya quedaba menos para celebrarlas de nuevo. Y estamos en el 2021, ya en la quinta ola, y sin FIESTAS. ¿Será inconsciencia? ¿Será irresponsabilidad? Yo creo que es más de lo último combinado con cansancio lo que ha creado un cóctel molotov que, sobre todo, la juventud agita cada día. Y nos cuesta ver el final del túnel, porque todos estamos cansados.

Pero estamos aquí para hablar de las no fiestas, ¿o no? Ahora que llegan, adecuándonos a la situación, a las normas sanitarias, al sursum corda, nos despertamos con un toque de queda. Ole y ole. Una orden que dicta el Tribunal Superior de Justicia en base a datos que solo conocen los elegidos, los que consiguen descifrar la información que publica la Generalitat valenciana, para todo el mundo, repito todo el mundo. Y nos repetimos y reiteramos.

A nivel comunicación, desde el inicio de la pandemia, los que han «mal» manejado esta crisis sanitaria han dejado de lado a los ayuntamientos, están dejando y dejarán, si no rectifican, cosa que no parece que vaya a ocurrir. Las entidades más cercanas a la ciudadanía se tienen que buscar la vida para poder atender las necesidades informativas de sus vecinos.

Y, la verdad, qué queréis que os diga. Se te queda cara de «pasmo» cuando descubres, por los medios de comunicación, que tu municipio entra dentro de la lista negra y pasa a formar parte de las ciudades con movilidad restringida. Creo que las cosas se pueden y se deben hacer mejor.

Y volviendo a las no fiestas, actos alternativos y festividades varias, este sábado voltearemos las campanas de Segorbe, recordando que ya queda menos para volver a la normalidad y añorando nuestras queridas fiestas.

Alcaldesa de Segorbe