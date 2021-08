En els darrers anys hem vist un canvi clar al govern de la Generalitat, sobretot en les prioritats i la manera de fer política. Hem vist un Consell que mostrava el saber fer posant per davant de tot a les persones, garantint el seu benestar i ampliant la seua xarxa de protecció per a reduir les desigualtats.

Potser només han sigut conscients d’aquests canvis aquelles persones a les quals els afectava, però durant el darrer any i mig s’ha vist clarament en el conjunt de la nostra societat. Una nova perspectiva en la manera de governar i legislar enfront de les dificultats que va posar de manifest el saber fer dels governs socialistes.

Han passat 16 mesos des que el covid-19 va sacsejar la nostra manera d’entendre el model de societat a què aspirem, un model que prioritza el benestar de cada persona, sense fronteres, i així s’han plantejat les respostes a aquesta emergència sanitària perquè el virus no entén ni d’ideologies ni de fronteres.

Xarxes de protecció

Allà a on governem els socialistes vam estar des del primer moment per donar resposta a les necessitats que anaven sortint i a la nostra manera, amb esforç, treball i constància vam seguir la màxima, no deixar a ningú enrere. No obstant això, per desgràcia del conjunt de la ciutadania, no passa així a tots els llocs.

Som dels que pensem que en moments de crisi sí que és important qui està al timó del vaixell, el govern ha implantat mesures que són ajudes que suposen que aquestes persones tinguen garantida l’alimentació, el subministrament energètic, un sostre... és a dir, una vida digna.

En anteriors crisis, els governs de dretes van decidir donar rescats a bancs i deixar a la seua sort a la gran majoria de ciutadans i ciutadanes. Aquesta volta no ha sigut així. La resposta del Partit Socialista, allà on governa, ha estat regida per crear xarxes de protecció cap als més vulnerables, i això s’ha traduït en ajudes com els ERTO per part del Govern de l’Estat, les ajudes a l’hostaleria per part de la Generalitat i de la Diputació de Castelló, o el pla Resistir Plus.

Perquè ens fem una idea de la dimensió d’aquest últim, el pla Resistir Plus ha formalitzat, fins al passat 20 d’agost, més de cinc mil sol·licituds. D’elles, més de tres mil es comprenien dins del tram d’ajudes d’entre 4.000 i 200.000 euros. Unes ajudes que han fet realitat una altra de les màximes dels governs socialistes, salvar vides, salvar empreses i salvar llocs de treball.

Però no sols han destacat per la quantitat de diners atorgats. El més important ha sigut que aquestes ajudes, destinades a autònoms i empreses, han tingut un important abast, arribant a tots els sectors de la nostra economia per tal de donar suport a la solvència empresarial i contribuir a la reducció de l’endeutament d’aquestes empreses.

Diuen que dels moments complicats és important extraure conclusions, aprendre i crear una consciència que ens ajude a no repetir els possibles errors que s’han comés en el passat. Per aquest mateix motiu, de la crisi sanitària i econòmica a la qual estem fent front he d’aprendre que les institucions han d’estar al servei de les persones i els governs socialistes han demostrat que eixa és la seua prioritat, constatant el seu saber fer, per no deixar ningú enrere.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic