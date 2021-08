Qui conega el meu sentit de l’humor sabrà que he triat aquest títol amb tota la intenció. Alguna broma va generar, de fet, entre l’equip d’Internacionalització mentre convocàvem la sessió Diàlegs Verds que vam celebrar a Benassal. Al voltant d’una vintena de representants del teixit socioeconòmic de les comarques de l’interior de Castelló va respondre a la crida de l’activitat organitzada pel centre Europe Direct de la Diputació i va participar del debat de les meses emmarcades en la Conferència sobre el Futur d’Europa i que pretenen contribuir des de l’àmbit local a la consecució dels objectius marcats en el Pacte Verd Europeu: una Europa sostenible, digital i inclusiva, que no deixe a ningú darrere.

Tots els agents socials, econòmics i polítics que allí ens vam congregar juguem un paper crucial en aquesta transició ecològica i digital. Insistisc molt en la idea que tots i totes som Europa, que no hem de mirar-la com a un ens extern, sinó com una comunitat de la qual formem part i amb la qual evolucionem de manera col·laborativa per transformar els reptes històrics que se’ns han plantejat, especialment, durant el darrer segle.

El repte ara és climàtic i els sectors econòmics han d’adaptar-se. Ara bé, la Comissió Europea també ha d’escoltar què els hem de dir a peu de territori. La consellera Mollà, que ens va acompanyar al diputat de Sostenibilitat, Ignasi Garcia, a la DG de Canvi Climàtic, Celsa Monròs, i a mi, ho va dir clar: cal ser la part propositiva i constructiva d’aquest moment crucial i cal involucrar l’àmbit rural perquè siga una transició justa.

Comptem amb vosaltres per als pròxims Diàlegs Verds i per fer arribar la veu de les nostres comarques a Europa. I compteu amb nosaltres, amb el nostre servei de Sostenibilitat Empresarial als CEDES i amb Europe Direct per caminar junts cap aquest futur més sostenible.

Diputat de Promoció Econòmica i Internacionalització