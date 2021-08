Arriba el mes de setembre i després de més d'un any i mig de pandèmia i gràcies al treball de totes les persones que dia a dia lluiten per a acabar amb el virus, a l'esforç de la ciutadania per complir les restriccions i a l'avanç de la vacunació, per primera vegada des que va començar la crisi sanitària tenim l'oportunitat de retornar a poc a poc a la normalitat que coneixíem abans de març de 2020, sense perdre de vista els principis de prudència i responsabilitat que sempre he defensat i que han guiat l'acció d'aquest equip de govern en els últims mesos.

Precisament en nom de la prudència i la responsabilitat, Vila-real va ser un dels primers municipis a acordar, amb el consens dels grups municipals, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, la suspensió de les celebracions en honor de Sant Pasqual del passat any; en aquell moment la greu situació sanitària ens obligava a ser extremadament cauts perquè el final de la pandèmia encara estava lluny. I així es va corroborar en els següents mesos, perquè no vam poder celebrar tampoc les festes de la Mare de Déu de Gràcia de 2020 ni les del nostre patró al maig d’enguany.

Però l’esforç dels vila-realencs i vila-realenques per complir les restriccions, unit a la gran faena i la lluita constant dels professionals sanitaris, ens situen ara en un nou escenari, en el qual la incidència acumulada va en línia descendent mentre que la vacunació avança de manera òptima i en poc més d’un mes s’espera que més del 80% de la població valenciana estiga ja immunitzada. És moment de fer passos cap a la normalitat, sense oblidar que el virus continua present i mantenint mesures de prevenció i protecció.

És moment de retrobar-nos amb les nostres arrels, amb allò que ens uneix i ens identifica, a través de les nostres festes patronals, i així ho han entés també les formacions polítiques de l’Ajuntament de Vila-real i els representants del món de la festa, als qui agraïsc el consens. Així, dins d’una setmana tornarem a honrar a la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia, sense esdeveniments multitudinaris, però amb un programa d’actes culturals, religiosos, taurins,… amb els corresponents protocols de prevenció i des del sentit comú i la responsabilitat. Tornarem a celebrar la Nit de la Xulla i els veïns i veïnes podran tornar a reunir-se en els casals de les seues penyes i el motor de les festes tornarà a posar-se en marxa, perquè els festejos patronals no són només tradició i identitat, són també economia per a la nostra ciutat.

Tenim l’oportunitat de donar exemple i de demostrar que a Vila-real som capaços de viure les nostres festes des de la moderació i el respecte a les normes. La setmana vinent dictaré un bàndol en el qual s’establirà la regulació per a l’horari de tancament dels casals, entre altres qüestions, i atés que l’Ajuntament no és competent per a flexibilitzar els horaris dels locals d’hostaleria i restauració, per respecte als empresaris i autònoms que tant han patit a conseqüència de la pandèmia, creiem que les penyes han de tindre la mateixa limitació d’horaris que la Generalitat dicte per als bars i restaurants. Confiem que el Consell que presideix Ximo Puig siga també sensible a la realitat d’aquest sector econòmic i aprove en els pròxims dies una ampliació d’horaris per a l’hostaleria que confirme que a poc a poc la normalitat tornarà a les nostres vides i el pols d’una ciutat tan viva com Vila-real tornarà a bategar amb tota la seua força.

