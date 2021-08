Tal i com es vam comprometre amb les Penyes Taurines d’Almenara, aquest setembre tindrem bous i vaques a Almenara dintre d’una programació taurina adaptada a aquestos temps de la covid-19, o siga, en una plaça portàtil i complint totes les normatives sanitàries i d’aforament vigents entre el divendres 17 i el diumenge 19 de setembre, dates en les que es realitzaran els festejos taurins, que organitzarem tant des de l’Ajuntament d’Almenara, així com des de la Penya Joventut Taurina i la Penya El Morrillo, a les que agraïm la seua col·laboració. Per tant, encara que d’una manera diferent, els bous, després de dos anys, tornaran a Almenara.

Ara bé, des de l’Ajuntament d’Almenara, hem pensat que la tornada dels bous a la localitat ha de ser també solidària, i per això, com s’han de fer entrades per a regular l’accés, l’adquisició de les mateixes suposarà una aportació d’un euro per cada acte que es realitze dins de la plaça de bous, euro que anirà destinat a l’Associació Espanyola de la Lluita contra el Càncer (AECC) per a donar el suport del poble d’Almenara i visitants a les investigacions i tasques que fan en la lluita contra aquesta malaltia.

D’aquesta manera continuarem entre totes i tots col·laborant en aquesta tradició solidària de la programació festiva d’Almenara, que vam encetar fa ja uns anys, aportant un euro per cada tiquet o ració del sopar popular de calderes de les festes, diners que com saben tots, s’han destinat a diferents associacions, mostrant així la solidaritat del poble d’Almenara. Enguany, ja que no es pot fer el sopar popular, que millor que la tornada dels bous al poble siga l’activitat solidària d’Almenara.

Les entrades solidàries, a un euro per acte que es realitze, es podran recollir pròximament a l’Ajuntament d’Almenara, encara que es reservarà un xicotet percentatge per a la pròpia plaça de bous que s’ubicarà en el recinte firal de la localitat.

En només uns dies, donarem a conèixer el cartell complet i número d’actes taurins que s’organitzaran a Almenara entre el 17 i el 19 de setembre. Ahí volem destacar i avançar que els que organitzem des de l’Ajuntament d’Almenara tindran una vessant vinculada als ramaders locals per a donar-los suport en aquestos temps de pandèmia.

Així, a l’espera de que en 2022 pugam gaudir d’unes festes com les de sempre i els bous puguen tornar al carrer, pugam muntar els cadafals, posar l’arena o fer la desencaixonà, enguany tindrem bous a la plaça portàtil, uns events, que volem que siguen solidaris amb eixe euro per acte destinat a l’AECC. Col·laborem!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló