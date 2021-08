Quan els partits que ara governen estaven a l’oposició solien criticar el Govern anterior pels preus de la llum. Dia rere dia es responsabilitzava el Partit Popular per la pujada constant i obscena dels preus. Podemos repetia la cantarella de l’escàndol i la burla que signifiquen les habituals portes giratòries en aquest país. Ara, la creïlla calenta la té una esquerra que necessita ser eficient si pretén ser creïble; de moment no sembla ser cap de les dues coses. Des de Compromís demanàvem una investigació aquesta setmana perquè, per raons evidents , és el primer pas necessari. Després ja en parlarem de com fem, el més prompte possible, que la llum deixe de tindre preus abusius. El primer que cal saber és si hi ha hagut mala praxi, interessos foscos o enganys al consumidor. Ja us dic que eixa investigació mai la faran, la qual cosa encara fa semblar tot molt més tètric.

Si els partits que pretenen ser d’esquerres no aconsegueixen abaratir el preu de la llum el seu fracàs serà profund i sistemàtic i la credibilitat quedarà en entredit per molt de temps. La Constitució, en l’Article 128 ho diu ben clar: «Tota la riquesa de país en les seues diverses formes, i siga quina siga la titularitat, queda subordinada a l’interés general». Dona clarament la possibilitat legal de nacionalitzar allò que siga necessari i açò ho és. No obstant això, aquesta esquerra tan de dretes no vol ni sentir parlar de res així. Això seria treballar pel poble, per tornar-li allò que és seu i pel que paga impostos. Els preus de la llum, malauradament, són una gran vergonya i un argument fonamental en contra de la utilitat de l’esquerra del Govern. Per això és del tot urgent que els preus de la llum tornen a una xifra de mercat no abusiva i que els que han provocat tota aquesta crisi paguen, si cal, pels enganys i les estafes als consumidors.

En pocs dies tornen els nostres estudiants a les escoles i instituts. L’ensenyament tampoc pot ser conformista, acrític i servil, sinó tot el contrari. Només la gent normal té el poder de fer que tot açò canvie.

Regidor de Compromís per Vila-real