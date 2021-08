El concepte «coneixement» ha sigut utilitzat en els últims anys com a protagonista de campanyes per a demanar responsabilitat i moderació en el consum d’alcohol en les festes patronals de molts municipis valencians.

Aquesta vegada vullc utilitzar aquesta paraula per a llançar un missatge als veïns i veïnes de Borriana per a les pròximes dates on s’haurien de celebrar les festes de la Misericòrdia, i també, les falles al mes d’octubre. Estem tot el món d’acord que l’obertura de les restriccions sanitàries davant la millora de les dades ha de produir-se, encara que també hem de reflexionar de tot allò que hem passat, i no d’allò que volem que torne a la nostra societat. Que la societat vol tornar a viure com era, que els bars i restaurants volen tornar a obrir com sempre, i que les activitats i actes volem que siguen com ho han sigut sempre.

Per això, en la pròxima setmana on s’haurien de celebrar tots els actes de les festes patronals de la Misericòrdia, podrem aprofitar reunir-nos amb amistats i familiars per celebrar algun dinar i sopar, i conviure entre nosaltres. Sense obertura de casals de penyes, sense la música reflotant pel carrer, sinó complint les mesures que hi haurà per poder eixir al carrer en la mesura i el control que ens permeta que l’any que ve les puguem celebrar com mai.

I dic això, perquè de la mateixa manera que pense que les administracions públiques han de començar a obrir les restriccions sanitàries, també pense que la gent, cada persona, cada veí i veïna, ha d’actuar amb la responsabilitat suficient per a poder disfrutar amb els seus i passar-ho bé d’una manera diferent.

Amb concerts organitzats, i controlats, amb teatre organitzat, i controlat, tot es podrà viure, i amb les mesures sanitàries corresponents. I a l’octubre amb l’arribada de la festivitat fallera a Borriana. Primer passaran les de València, i moltes altres poblacions, que serviran com a prova de foc per a la seua organització, encara que hem de tenir clar que la celebració de les falles en octubre ha de ser, principalment, per poder recuperar un sector cultural, social i econòmic, que fins al moment, està agonitzant per a continuar la seua activitat l’any que ve. Els actors implicats en les falles han de tenir clar que el més important en aquesta edició de les falles ha de ser la seua celebració com a tal, la plantà, els premis, la cremà, i poder tornar a començar l’exercici faller, per a que el març del 2022 totes les comissions falleres puguen plantar un monument al carrer. I que els artesans fallers mantinguen les seues professions per a poder elaborar l’element central i principal de la festa valenciana per excel·lència.

És moment d’obrir, d’estar amb la nostra gent, de celebrar, amb el coneixement necessari que ens ajude a que més prompte que tard, puguem celebrar com sempre ho hem fet. Continuem, hi ha molt per fer. Coneixement.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana