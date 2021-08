Angela Merkel ultima les darreres setmanes com a Canciller després de 15 anys com a màxima autoritat alemana. El 26 de setembre es celebraran les eleccions a la principal potència del continent i tot fa indicar que el partit de Merkel, la CDU, perdrà el poder. Durant algunes setmanes els Verds es van situar com a primera força en totes les enquestes. Les terribles inundacions que va patir Alemanya durant el mes de juliol van sacsejar tendències, però en les últimes setmanes el social-demòcrata Scholz --Ministre de Finances de Merkel-- està trencant la norma que dicta que els socis minoritaris de les coalicions de govern acaben devorats pels grans i és el màxim candidat per heretar la Cancilleria, més després del debat electoral de diumenge. Els social-demòcrates, amb intel·ligència, han adoptat un discurs ecologista en els darrers mesos per frenar el creixement dels Verds, que en 2017 van obtenir el 8% dels vots i fa unes setmanes s’apropaven al 20, en un país on les elits polítiques conservadores (la presidenta de la Comissió Europea, del partit de Merkel) i econòmiques han assumit com a pròpia l’horitzó de la descarbonització de l’economia, que té camins d’arribada molt distints. La majoria parlamentària molt probablement contarà amb SPD i Verds, a qui se’ls podria sumar o bé Die Linke (organització germana d’Unidas Podemos), o bé el Partit Liberal, assimilable d’alguna manera a Ciudadanos. L’extrema dreta d’Alternative fur Deutschland va en retrocés i ja no sumaria en cap govern.

Les eleccions influiran molt en l’acció europea en els pròxims anys --Alemania representa un 25% del PIB de la Unió--, i també l’ambició en les transformacions que es plantegen. Els motius del canvi de votants entre Verds i SPD segons alguns analistes és la incertesa davant algunes de les restriccions ambientals formulades pels ecologistes. Qui finalment encapçale el govern i amb quins pactes de coalició determinaran en bona mesura si Europea assumeix les transformacions necessàries exigides per la crisi climàtica per conservar el benestar de la majoria i del planeta, o si es contenta en rescatar a les elits econòmiques que han conduït eixe col·lapse climàtic i deixant-se pel camí el benestar de les classes treballadores. Comencem un curs important.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló