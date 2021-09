A dos velas, así es como nos está dejando el Gobierno de Sánchez a los españoles durante este verano si no queremos arruinarnos.

En la enésima contradicción entre lo que reclamaba en la oposición y lo que hace como presidente, Pedro Sánchez no sabe o no quiere poner freno a la subida de la luz que ha llegado a ser un 195% más cara. En la oposición criticaba a Rajoy por una subida del 8%, sin embargo en la peor crisis social, económica y sanitaria, el gobierno que se definía a si mismo como el más social de la democracia abandona a sus ciudadanos en la mayor subida de la luz de la historia.

El Gobierno de Sánchez se ha acostumbrado a hacer lo contrario de lo prometido, constantes son los engaños a los españoles, desde el pacto con Podemos que dijo que nunca haría porque no podría dormir por las noches a la critica a las devoluciones en caliente o las repetidas falsedades sobre las consecuencias de la pandemia. Con el único objetivo de asegurar su posición electoral, para Sánchez no importa lo que sea mejor para el país sino lo que sea mejor para su partido y para él. Pero lo malo no es que Sánchez y su Gobierno actúen así, sino el seguidismo de gobiernos como el valenciano de Ximo Puig o el municipal de Amparo Marco.

Los gobiernos socialistas hace tiempo que abandonaron la gestión para centrarse en sus intereses electorales aprovechando la desintegración de Podemos, pero por desgracia para todos, nos quedan dos años de legislatura donde el PSOE se va a centrar únicamente en medidas ideológicas. Ante esta situación, desde el PP comenzamos un curso importante para hacer llegar nuestras propuestas a los ciudadanos y que vean que hay alternativa a la izquierda.

Secretario general y portavoz adjunto PPCS