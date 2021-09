Arranca setembre i, una vegada finalitzades les festes, encetem una nova etapa repleta de projectes i reptes per tal de continuar millorant i transformant l’Alcora. Alguns d’ells ja estan en marxa i altres s’iniciaran en breu.

Aquest mes, per exemple, es posarà en marxa una actuació urbanística molt esperada: la remodelació del carrer d’Enrique Grangel Girona. Un projecte necessari que servirà per millorar de manera considerable l’accessibilitat, la seguretat i les condicions de circulació, tant per als vianants com per als vehicles.

Un dels projectes ja en marxa és el condicionament de la piscina situada en el paratge de Sant Vicent. Un pas més en l’objectiu de posar en valor i potenciar el nostre pulmó verd. Després de més de huit anys tancada, el pròxim estiu ja podrem gaudir d’aquesta instal·lació.

També dins del pla l’Alcora Verda, enguany es milloraran al voltant de 7.500 m² de parcs i zones verdes. A més de gaudir de més espais enjardinats, les actuacions serviran per dignificar i posar en valor diferents espais urbans. Després d’haver materialitzat ja les noves zones verdes i d’esbarjo situades al Camí Nord i Corts Valencianes, aquest mes començaran dos nous projectes: la remodelació dels Jardins de la Vila i la millora del parc de la urbanització El Pantano. Com sempre dic, és tan important crear nous parcs i espais verds com millorar els que ja existeixen al poble.

Així mateix, ara estem també immersos en la preparació del primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Alcora, que servirà per millorar la mobilitat de la ciutadania, així com l’accessibilitat, la competitivitat i la sostenibilitat en els desplaçaments per la localitat.

D’altra banda, ja hem encarregat un estudi de viabilitat per a la construcció d’un hotel a l’Alcora. A través d’aquesta iniciativa volem conéixer la demanda que existeix i les característiques que hauria de tindre (estrelles, capacitat, etc.). La idea és atraure inversions privades per a desenvolupar el projecte. Els atractius turístics del nostre poble (Rompida de la Hora, Reial Fàbrica, Museu de Ceràmica, rutes culturals i senderistes…), el destacat sector ceràmic, l’Escola Superior de Ceràmica, la intensa activitat cultural, esdeveniments esportius… fan preveure que es tracta d’un projecte amb moltes possibilitats i que donaria un important impuls al nostre poble.

Això és només un avanç de tot el que ve. Seguim. Fem poble.

Alcalde de l’Alcora