Arrancamos un nuevo curso político en el que toca hacer recuento de aquello que hemos conseguido hasta ahora y los proyectos que debemos arrancar. Por suerte, somos un gobierno al que no le falta ambición. Se nos presenta un último trimestre del año intenso, con la aplicación de un presupuesto centrado en la inversión, en la recuperación económica y en la protección social de las personas en situación de vulnerabilidad.

Unas cuentas que contemplan 193,8 millones, de los cuales 21,8 están asignados a la ejecución de proyectos. En comparación con el anterior gobierno popular, hemos aumentado desde 2015 casi un 800% el presupuesto en materia de Bienestar Social y un 500% en el área de Empleo. Mientras nuestra gestión está avalada por los datos, la del PP se centra en ataques injustificados que no reportan beneficios a la ciudadanía de Castelló. Mucho juego ofensivo y poco trabajo de campo.

Dicen que han aportado ideas para la recuperación de Castelló, pero la mayoría de sus propuestas ya se están llevando a cabo por parte de este gobierno. Y las que no, son iniciativas que no forman parte de las competencias municipales o no tienen una base clara. Cualquier ciudadano medianamente informado percibe los engaños de la oposición.

Si miramos hacia atrás podemos afirmar con optimismo que es cierta la frase de que no eres lo que logras, sino lo que superas. Desde el Ayuntamiento hacemos frente a la pandemia y sus efectos con medidas destinadas a facilitar la recuperación de los sectores más afectados y garantizar los servicios y derechos de los colectivos vulnerables. Medidas y acciones que no se frenaron pese a ser víctimas de un ataque informático. Por ello, me atrevo a decir que somos aquello que conseguimos. Debemos estar orgullosos de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, que ha puesto el nombre de nuestra ciudad en la vanguardia de la gestión de proyectos europeos, en España y en Bruselas. Además de sanear las cuentas, remodelar a nivel urbanístico y dignificar zonas abandonadas por el gobierno popular como el Grau y los barrios periféricos, abanderar proyectos turísticos de referencia como Escala a Castelló, ganar el premio a la segunda ciudad accesible de Europa y otros muchos proyectos que han dado un giro a nuestra imagen fuera de nuestras fronteras.

Pedimos a la oposición que arrime el hombro para que Castelló sea ciudad puntera de la recuperación económica. Este equipo de gobierno del Acord de Fadrell, lo tiene claro: es momento de gestión y no de partidismo. Lo que hemos pasado nos ha hecho crecer como equipo de gobierno, pese a la poca empatía de la oposición. Por eso, afrontaremos este curso con entusiasmo y siendo conscientes de que se acerca una época de trabajo duro. Pero si para algo nos eligió la ciudadanía en las urnas fue para dejarnos la piel por la ciudad.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló