Ara fa un any que a Castelló som capdavanters entre les grans ciutats del País Valencià en instaurar el contenidor marró per la matèria orgànica. Mil cent contenidors, que venien a canviar el paisatge de la nostra ciutat però que, sobretot, ens convidàvem i ens facilitàvem el camí que totes i tots hem de fer: ser molt més responsables en la gestió dels nostres residus.

En dos anys la ciutat de Castelló hem més que duplicat la brossa que reciclem, amb un increment més que notable. Però partíem d’una posició massa modesta i molt per baix de la mitja estatal, encara ens queda molta feina.

El model de consum d’un sol ús ha anat omplint abocadors. I quan no, contaminant el camp, boscos o la mar. No hem sigut responsables amb el nostre entorn, estem deixant un món pitjor als nostres joves i hem de donar-li la volta. I és justament per això, una cosa tan senzilla i potent alhora com és cuidar del planeta, del medi ambient, en definitiva lluitar contra el canvi climàtic, que ha arribat el contenidor marró a Castelló i haurem d’utilitzar-lo de manera diligent.

En Europa ens hem marcat un objectiu, que al 2035 sols el 10% del que consumim ha d’acabar en un abocador, la resta hem de reutilitzar-lo, recuperar-lo o reciclar-lo. Ens hem marcat un full de ruta que hem d’anar complint, i fer-ho de manera àgil, perquè com els he dit abans partíem d’una posició massa modesta, i és justament en eixe full de ruta on entra el contenidor marró.

I és que si vosté és el responsable de baixar el fem de la seua casa ha de saber que un 40% del pes de la brossa que generem en un domicili és matèria orgànica. La seua separació correcta, i llançar-la al contenidor marró, és la manera més directa d’arribar als objectius que ens marca Europa i que ens permetran cuidar del medi ambient. No sé si ho saben, però el nostre fem orgànic, tractat de manera adequada pot tenir principalment dos usos, com a combustible biològic i com a compost agrícola, que barrejat amb altres residus del sector primari, que per ells sols són contaminants, poden generar composts ecològics, que serviran per alimentar els camps amb seguretat, sense productes químics.

Cada vegada són més les famílies de Castelló que donen el pas a separar, no sols el vidre o el cartó com fèiem abans, sinó envasos, matèria orgànica i també portar a l’ecoparc fixe o mòbil els mobles o electrodomèstics, i és que sols amb el treball de totes i tots, i amb una bona separació dels residus podrem cuidar el planeta i que hi haja un futur per als nostres xiquets i xiquetes.

L’Ajuntament de Castelló tenim un compromís amb el medi ambient, i per això estem preparant-nos i ficant els mitjans. Per eixe canvi que tots i totes haurem de fer en les nostres cases, per reciclar el nostre fem orgànic. Que sàpiga que quan comence a separar, no va a parar.

Regidor de Reciclatge i Gestió de Residus a l’Ajuntament de Castelló