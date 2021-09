Vila-real, per fi, està en festes. Després d’un any i mig duríssim, en una lluita constant contra el virus que ens ha obligat a renunciar temporalment a les nostres tradicions i en la qual hem hagut de lamentar la pèrdua de 84 veïns i veïnes, hui rebrem de nou la Mare de Déu de Gràcia, la nostra Moreneta, a la ciutat per a retre-li 10 dies de festa. No seran, és evident, unes festes com les de sempre. A pesar que ja hem superat el llindar del 80% de la població amb pauta de vacunació completa, l’evidència científica ens demostra que la vacuna no acabarà amb el virus. Però la immunització sí evita l’estrés del sistema sanitari. A ningú se li escapa que el virus continuarà amb nosaltres durant bastant temps, però cada vegada tenim més instruments per a combatre’l. Per això, a poc a poc, hem pogut anar flexibilitzant les nostres vides.

I si acceptem que el virus estarà amb nosaltres molt de temps, no podem retardar més temps la normalitat i la vida en societat. Perquè, quin sentit tindria que la gent poguera fer reunions a casa, anar al futbol, a la platja, a bars... i que no poguérem tindre festes? Evidentment, no seran les mateixes festes de sempre; però seran festes, adaptades a la situació com moltes altres activitats de la nostra vida diària.

Perquè les festes són importants, i ho hem dit sempre. Són identitat, germanor, desconnexió, són exposició del que hem sigut i el que volem ser, són economia. I és necessari moure l’economia per a eixir com més prompte millor de la crisi.

Hem de fer passes per a recuperar una certa normalitat i la de celebrar les festes és important. Per això, vull agrair l’esforç de la Junta de Festes i de la Comissió de Penyes per organitzar els 90 actes que conformen el programa amb tots els protocols de prevenció de la covid-19. Protocols que possiblement canvien a partir del dilluns i que haurem de tornar a adaptar. També un agraïment especial a les reines, Carmen Rubert i Maria Carmona, i les seues corts, que no han pogut viure els seus regnats amb la plenitud que tots hauríem desitjat.

Però les hem de celebrar amb responsabilitat i prudència. Amb una especial precaució en els llocs tancats sense ventilació i en les aglomeracions, on l’evidència científica ens diu que la variant delta corre com la pólvora. Més enllà de fets puntuals d’irresponsabilitat, que seran controlats amb tots els instruments que tinguem a l’abast, sé que la societat de Vila-real es comportarà d’una manera exemplar.

Fem, doncs, una crida al coneixement. Eixa paraula, que ens ha acompanyat durant tantes festes de la mà de l’entranyable iaia Emiliana Buendía, a qui sempre recordarem, és la que millor defineix el moment actual. Coneixement per a viure les festes amb il·lusió i alegria, sense renunciar a la responsabilitat i la prudència. Per a complir amb la tradició i honrar a la nostra Mare de Déu, a qui en 1756 els vila-realencs van baixar de l’ermita per a demanar precisament que ens lliurara d’una malaltia, la pesta. Per a què les pròximes festes, en honor a Sant Pasqual, les puguem viure amb la major normalitat possible. Bones festes i coneixement!

Alcalde de Vila-real