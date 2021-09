Per fi. Després de més de 20 anys de lluita, de tempestes, de danys, enfonsaments, de perdre metres de platja, de patiments, de reunions, de protestes, de manifestacions, de reivindicacions, i de molt de treball, ja han començat les obres que tanta falta feien al litoral d’Almenara, una de les àrees amb més regressió i problemes de la costa espanyola. Per fi, després de mil i un projectes, de les lentíssimes tramitacions burocràtiques, dels impactes ambientals, ja tenim les obres dels espigons en marxa.

És una obra necessària. Vital. És la recuperació de la nostra mar. És la protecció per a la nostra costa, passeig marítim i vivendes. Les actuacions faran que hi haja noves esculleres i dics entre les goles de Queralt i la Llosa. Les obres estan executades des del govern d’Espanya i tenen una inversió d’uns sis milions d’euros i que ara toca seguir per a que acaben en temps, forma i amb el resultat esperat.

Unes obres que s’han aconseguit per la lluita de tot un poble, el d’Almenara, que no ha parat ni un minut en demanar-les, i malgrat els mals moments, sempre ha estat ahí, sense abandonar el vaixell quan tot pintava mal. És el moment d’agrair a totes i cada una de les persones que han ajudat, que han fet que aquest projecte prompte siga una realitat i tinguem els necessaris espigons. Ací, volguera fer un agraïment molt especial a la Plataforma en Defensa de la Costa d’Almenara, amb el seu president Cristóbal Gómez al front.

També l’agraïment al Ministeri de Transició Ecològica i als responsables de Costes per portar endavant el projecte i complir allò que ens van prometre a principis d’any quan es va adjudicar l’obra. Igualment vull agrair al president de la Generalitat, Ximo Puig, la seua implicació personal, així com la del president del govern, Pedro Sánchez, qui es va comprometre en posar en marxa el projecte després de veure les imatges que personalment li vaig ensenyar amb el passeig enfonsat i la costa desfeta després del pas de Glòria.

També volguera agrair el recolzament de les companyes i companys de l’Agrupació Socialista d’Almenara, que han estat donant suport en tot moment a l’equip de govern amb les reivindicacions governara qui governara a Madrid. I molt especialment a Vicent Gil, alcalde amb qui vam començar aquesta llarga i dura lluita marcant l’objectiu, i no hem parat fins aconseguir-lo.

Però tot açò no haguera segut mai possible sense el suport de les veïnes i veïns d’Almenara, als qui estic infinitament agraïda. Dir-vos que sense el calor, la força i l’espenta del poble d’Almenara en la defensa de la nostra costa, l’obra que comença, no haguera segut possible. Estic orgullosa del meu poble. Orgullosa d’Almenara. Enhorabona!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló