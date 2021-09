Permitidme que, comenzando septiembre, tenga los sentimientos a flor de piel. Estos meses nos han removido emociones a todos y, a las peñiscolanas y peñiscolanos, el noveno mes del año nos conecta con nuestros sentimientos más íntimos, con nuestra identidad, con nuestra tradición ancestral.

Ni siquiera puedo expresarlo con palabras. No comparto esta reflexión como alcalde, sino como vecino, como miembro de la comunidad. Habitualmente en estos días estamos ultimando preparativos para compartir nuestra devoción por la Mare de Déu d’Ermitana, Nuestra Patrona; sin embargo, este año es distinto a todos, también en esto, como sucedió el pasado año.

No podemos celebrarlo como siempre. La responsabilidad y el dolor por todo lo acontecido en nuestro país no nos lo permiten. No habrá festejos tal y como estamos habituados este año, pero no renunciamos, ni queremos ni podemos, a mostrar nuestra devoción a nuestra Madre.

Las celebraciones religiosas se están llevando a cabo y están adaptadas a la actualidad y a las medidas de seguridad establecidas en estos acontecimientos.

Respondiendo a la propuesta del párroco de Peñíscola, Mossen Ricardo Fígols, tanto los horarios como los emplazamientos de los actos en honor a la Virgen respetarán las restricciones. Del 1 al 7 de septiembre las celebraciones religiosas son a las 9.00 horas en la Parroquia Santa María, con un aforo de 120 personas, y a las 22.00 horas en la Ermita de la Virgen de Ermitana al aire libre.

Por su parte, el 8 de septiembre se festejará con una ofrenda de flores a la Patrona, respetando el aforo, y a las 20.00 horas en el ermitorio de la Virgen de Ermitana se celebrará la novena en el primero de los dos días grandes.

El Día de la Natividad de la Patrona, 9 de septiembre, la liturgia será en la Ermita de la Virgen de Ermitana también al aire libre.

Nos ha acompañado en el corazón durante los momentos más difíciles y queremos seguir agradeciéndole su protección, si las restricciones que garanticen la seguridad así lo permiten, llegadas las fechas. Con responsabilidad y seguridad, mostraremos nuestra devoción.

Visca la Mare de Déu d’Ermitana.

Alcalde de Peñíscola