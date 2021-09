Amb l’arribada del mes de setembre s’inicia el curs escolar. I a Vila-real és tradició encetar-lo amb les festes de la Mare de Déu de Gràcia. En aquesta ocasió, i amb motiu de la situació sanitària, no hi havia cap impediment legislatiu per a evitar celebrar, amb les restriccions corresponents, les festes patronals, igual que es fan les falles a València.

Seran unes festes distintes a les de l’any 2019, per descomptat, però també ho van ser les darreres celebrades al mes de maig, amb la missa major i un escàndol de plaça de bous que, tot i els confinaments perimetrals i restriccions horàries, aglutinava població d’allò més diversa.

En aquesta ocasió, gaudirem dels actes més significatius. L’arribada de la Mare de Déu amb portadors, actuacions musicals i culturals a la plaça Major i, tot i que les penyes no reprenen la seua activitat habitual amb les tradicionals discomòbils o macarronades per a tots el públics, els penyistes sí que podran reunir-se atenent a l’horari i normativa hostalera.

Hem de viure les nostres festes amb prudència i empatia amb la resta de persones, per això des de Compromís per Vila-real, en eixa reunió on ens van explicar el programa –que no vol dir decidir entre tots--, vam assenyalar la importància de que la població tinga clara la normativa que ha de respectar, i vam demanar un decàleg per a incloure al programa i que brilla per la seua absència.

A més, i en la línia habitual, ens hem assabentat per la premsa que a diferència del que se’ns va dir en la reunió, sí que hi hauria no només processó, sinó també rebuda als Carmelites. Ens hauria agradat assabentar-nos pels nostres companys de corporació i no per un impersonal diari, això també és empatia.

Portaveu de Compromís per Vila-real