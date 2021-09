Encetem a Almassora un nou curs educatiu en què, a pesar de la crisi en què encara estem immersos, es materialitzaran projectes que ens il·lusionen. Així, les obres de construcció del col·legi Ambaixador Beltran i del Santa Quitèria ja es troben en marxa. Els xiquets i les xiquetes d’Ambaixador serà aquest l’últim curs que estudiaran en un centre que ja té 60 anys d’antiguitat i el curs següent ho podran fer en un centre nou i més gran. Els de Santa Quitèria, l’últim que ho faran en barracons.

Hem deixat darrere l’època de les reivindicacions per uns centres educatius dignes i el negoci de les aules prefabricades del PP que a Almassora hem patit intensament. L’alumnat del Regina Violant és el segon curs que gaudeix del col·legi que vam aconseguir construir després de més d’una dècada en barracons. La Conselleria que encapçala el company de Compromís Vicent Marzà no deixa de treballar per fer realitat totes les infraestructures que necessitem. També l’IES Álvaro Falomir serà ampliat i reformat en breu i hi haurà millores a altres dels nostres centres.

Almassora també ha incrementat l’oferta formativa. L’IES Vila-roja tindrà un nou cicle formatiu de serveis comercials i l’Álvaro Falomir oferta ara un cicle bàsic en Informàtica i comunicacions, un de grau mitjà en Sistemes microinformàtics i xarxes i un de superior en Desenvolupament i aplicacions multiplataforma. L’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes que vam posar en marxa l’any 2016 enceta l’any lectiu amb més cursos i nivells i facilita l’obtenció de titulacions sense eixir del nostre poble.

L’educació pública és la millor opció i ho demostrem amb fets. Des de Compromís treballem perquè siga de qualitat, innovadora, inclusiva i garantia d’oportunitats de futur per a xiquetes, xiquets i la joventut d’Almassora. Perquè res no es pot comparar a la il·lusió de començar un nou curs amb la llibreta en blanc i a punt per omplir-la de somnis.

El nostre compromís amb l’Educació s’ha traduït en una millora en la qualitat de l’ensenyament al nostre poble i en la creació de noves oportunitats per als nostres veïns i veïnes.em posat nous recursos a l’abast de la població que faciliten l’accés al mercat laboral. Invertir en educació, més encara en els moments que vivim, és indispensable per a garantir el futur de les noves generacions i no deixarem de fer-ho.

Portaveu del grup municipal Compromís per Almassora