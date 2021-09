Es intolerable que la concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, dirigida por Jorge Ribes, haya suspendido el servicio de Taxicas sin consensuarlo con los vecinos de la carretera de l’Alcora.

​La falta de diálogo con los representantes vecinales no es propia de un ayuntamiento del siglo XXI. Es increíble que el departamento de movilidad tome unilateralmente la decisión de suspender sine die el servicio de Taxicas. ​Cierto es que no agradaba a ninguna de las urbanizaciones de montaña de la carretera de l’Alcora, pero otra cosa bien distinta es dejar a todos los vecinos, y en época estival, sin autobús, sin Taxicas, sin otra opción para desplazarse.

​Nos quejamos de la falta de empatía de algunos dirigentes incapaces de devolver una llamada telefónica y que tardan tres y cuatro meses en fijar una reunión con los representantes de las asociaciones.

Refresquemos nuestra memoria. El martes 2 de febrero Jorge Ribes se reunió on line con los representantes de las asociaciones de montaña que le hicieron la misma petición que llevan haciendo muchos años ya: transporte urbano para La Dehesa, Los Ángeles, Las Galeras, La Choquera y Racó del Mercader. La respuesta de nuestros políticos, del partido que sean, siempre ha sido la misma: que se trata de una zona interurbana, que depende de la Generalitat valenciana o que no hay suficientes usuarios.

​Durante un tiempo nos han sometido a la aplicación de Taxicas. Para los que no la conozcan --pues solo la han podido utilizar los vecinos empadronados en estas urbanizaciones-- Taxicas es una aplicación para solicitar un taxi, por lo menos una hora antes del servicio, para acercar al usuario al centro de salud o a la Farola.

​Los técnicos de movilidad no tuvieron en cuenta que nuestros mayores no se manejan con la tecnología y que con el precio del tíquet del Taxicas una familia puede pagar la gasolina de una semana y le deja en la misma puerta. Así y todo, eran muchos quienes usaban esta aplicación, por aquello de que a falta de pan buenas son tortas.

​Sin embargo, su falta de previsión nos ha puesto los pelos de punta ya que el miércoles 30 de junio los presidentes de las asociaciones vecinales se reunieron con Jorge Ribes y valoraron positivamente que se hubiera contactado con Generalitat y que se propusiera dar servicio de autobús urbano para las urbanizaciones de Borriol, de Castelló y fábricas. Se veía un poco de luz, pero nuestro gozo en un pozo, en verano y cuando más personas hay en las urbanizaciones nos han cortado el Taxicas. ¿Qué hay de las estadísticas de uso y del análisis de rentabilidad? ¿Qué fiabilidad tiene su palabra?

​No pueden cargarse el servicio de autobús urbano con la excusa de que no es rentable, tampoco lo es la sanidad, ni la educación, ni el carril bici y ahí están porque, simplemente, son necesarios. No ponemos en duda la preparación técnica de Jorge Ribes, su currículum está a la vista de todos, pero ha dejado patente que carece de cercanía y no es por falta de experiencia.

Como su departamento no ha tenido a bien ponerse en contacto con nosotros, con estas líneas insistimos en reivindicar nuestro derecho a poder desplazarnos en autobús urbano porque no somos ni más ni menos que cualquier otro ciudadano.

AAVV. La Dehesa, Los Ángeles, Las Galeras, El Racó del Mercader y La Choquera