Els fons europeus Next Generation són una oportunitat per a la recuperació econòmica i social dels municipis després de la crisi de la covid-19. En la Vall d’Uixó portem ja alguns mesos preparant-nos per a aconseguir la inversió més gran possible i ja hem començat el procés intern de diagnòstic amb tres grups de treball formats per tècnics municipals i per membres de l’equip de govern: territori i economia sostenible, lluita contra el canvi climàtic i innovació digital i smart city.

A tot este procés l’hem anomenat Objectiu 2030, perquè tractarà de posar en comú quins projectes són necessaris per a la pròxima dècada. Els fons europeus de recuperació van de la mà dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i per això des de l’Ajuntament treballarem en esta línia, tenint en compte l’economia verda, la sostenibilitat, l’educació i la igualtat com a eixos. En una segona fase de la planificació també donarem veu als partits de l’oposició perquè Objectiu 2030 representa a la Vall del futur i, per tant, transcendeix a les pròximes legislatures i tots hem de fer aportacions per a millorar la nostra ciutat, independentment del nostre color polític. En l’àmbit local hi ha qüestions que s’escapen de la ideologia i allò que ens ha d’unir és l’interés per millorar la vida dels vallers i valleres, deixant de banda la crispació i evitant posar pals en les rodes.

Dins d’un procés d’este calat, també és necessari comptar amb l’opinió de la gent, de la societat civil. Per això en els pròxims mesos es convocaran jornades de participació obertes a la ciutadania i a les associacions, perquè necessitem avançar com a poble amb l’objectiu comú de millorar la Vall d’Uixó. Així, garantirem que este serà el projecte de present i de futur de tots els vallers i valleres i no sols d’un govern. Esta és una oportunitat única que ens brinda Europa i l’hem de saber aprofitar.

Els fons europeus del pla recuperació són una realitat. Al mes de juliol vam conéixer que la nostra ciutat rebrà tres milions d’euros per a modernitzar el regadiu, ja que es podrà aprofitar tota l’aigua de la depuradora. Esta important subvenció arriba després de molts anys de treball dels regants i de moltes reivindicacions en les quals des de l’Ajuntament els hem fet costat, perquè estem convençuts que l’agricultura té futur i present, més si anem de la mà de la sostenibilitat i de l’eficiència.

Des de 2015 la nostra acció des del govern municipal ja ha estat basada en estos eixos, dins del nou model d’urbanisme que tracta de recuperar espais per a les persones i que fomenten la socialització.

És el cas de les peatonalitzacions de la plaça del Centre i de la plaça de l’Assumpció, així com de la recent remodelació integral del carrer Xacó, amb voreres àmplies per a dotar esta zona de major seguretat.

Esta setmana s’ha instal·lat el nou mobiliari urbà i en breu es plantaran també arbres. Este és un exemple clar de l’aposta que estem fent per a construir una ciutat per a les persones. Amb els fons Next Generation seguirem per este camí, amb la valentia i les ganes de voler canviar les coses.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó