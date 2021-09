Iniciem setembre i amb ell el retorn a les nostres faenes, s’acaben les vacances i tot el món torna a la normalitat. I aquells que han d’utilitzar els Rodalia per a aplegar a la faena o als seus llocs d’estudi tornen a trobar-se amb un servei deficient, indigne i més bé del segle passat. Tornem als retards, les cancel·lacions, la falta de personal i la manca d’inversions en els nostres Rodalia.

Sembla que estem desfasats si no fem noves vies d’AVE, i la realitat és que tenim els Rodalia, el servei més utilitzat per la ciutadania, totalment descuidat. De què ens serveix poder anar a Madrid en AVE, si després no podem agafar el tren per anar a treballar cada dia i aplegar a temps?

Necessitem canvis en la gestió que podrien donar major funcionalitat a un baix cost.Ja fa temps que rei vindiquem uns Rodalia dignes, hem defensat fins i tot la transferència de les competències, això si, acompanyada dels diners necessaris per a la seua gestió, però davant aquesta proposta, el govern de l’estat ni ha piulat.

Ara, fem una proposta dels Rodalia que mereixem el poble valencià, i que per a les comarques de Castelló inclouen tindre un nucli de Rodalia propi, i no una pseudo línia de València. Sembla que en Madrid encara no se n’han adonat, però les nostres comarques no s’acaben en Castelló, continuen fins a Vinaròs. Volem una línia de rodalia nova des de Castelló fins a Tortosa, semblant a la que existeix des d’Alacant fins a Múrcia.

La millora de les comunicacions en tot l’arc de la Mediterrània ha de continuar, ja la vam iniciar amb l’alliberament de l’AP-7 en les nostres comarques, que ha continuat cap a Catalunya i que ha d’anar acompanyada d’una forta aposta en la millora del servei de rodalies, només així aconseguirem vertebrar el territori de l’arc mediterrani i reduir les emissions per a afavorir així, la lluita contra el canvi climàtic.

Diputada autonòmica de Compromís