Mediado octubre del pasado 2020, la maquinaria mediática del gobierno socialista y comunista presentaba los presupuestos del Estado para el año 2021. En Castellón, en nuestra provincia, sus representantes políticos se lanzaban a proclamar las bondades de ese nuevo presupuesto y la «clara apuesta» del gobierno de Pedro Sánchez por nuestra provincia. Se anunciaban la estación intermodal, los accesos al puerto, mejoras y ampliaciones de redes de las desaladoras o mejoras en estaciones y trenes de cercanías.

Acabamos de empezar el último trimestre del 2021 y todo eso ha resultado ser humo, anuncio, propaganda. Como decimos aquí: de forment ni un gra. Humo que se volverá a repetir en breve si, como se espera, se inicia ya la tramitación de los presupuestos de 2022. Las mismas promesas otro año más. Porque no hay nada. No hay que recurrir a las cifras (que podríamos). Solo hay que usar la vista y buscar obras que no existen. Ese fue uno de nuestros reparos a los presupuestos cuando se debatieron en Congreso y Senado: que no nos los creíamos. Ni recogían lo que necesitaba nuestra tierra ni creíamos que lo poco que destinaban a nuestra provincia pasara de ser un lavado de cara sin contenido.

La única obra que ha iniciado el Estado en Castellón en el 2021 (y solo recién iniciada) es la de la protección de la costa en Almenara, que ya estaba presupuestada en las últimas cuentas del gobierno de Rajoy. De las necesidades reales de Castellón, algunas ya urgentes, nada. De las decenas de obras que necesita el litoral para estar protegido, ni una piedra; las desaladoras siguen sin solución en cuanto a los convenios con los ayuntamientos e infrautilizadas; los cuarteles o comisarías que necesitamos, sin un paso; la estación intermodal de Castellón, ni la mencionan ya; la AP-7 sin nuevos enlaces, etc, etc, etc. Todas estas actuaciones y algunas más fueron propuestas de los parlamentarios populares que fueron rechazadas sin contemplaciones por el gobierno y sus apoyos. Pues las volveremos a proponer otra vez.

Esas y otras propuestas para dar solución a necesidades que han nacido durante el 2021. Que no quepa duda. Y seguramente las volverán a rechazar. Igual que con toda seguridad cuando empiece la campaña publicitaria de los presupuestos para el 2022 volveremos a ver anuncios y humo. Otra vez.

Senador. Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado