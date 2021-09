No sé si a vostés també els ha passat alguna vegada, però el cas és que el cap de setmana llegia una notícia que, d’una manera o altra, no deixa de donar-me voltes en el cap. Vaig llegir que el president de la Generalitat valenciana reclamava al president del Govern espanyol «valentia» per reformar el finançament autonòmic en aquest curs polític. Molt bé, clar que sí. La petició d’un finançament just per a la nostra comunitat és una de les senyes d’identitat de Compromís, aquesta i moltes altres.

I sí, el molt honorable demanava valentia al Gobierno en aquesta matèria, però jo els haguera demanat pressa, que el temps passa inexorablement i valencianes i valencians volem tindre les mateixes oportunitats que la resta. A més, estarem d’acord en el fet que, amb un govern tan progressista, haurem de demanar amb urgència que canvien el que és injust que ens imposaren i estem fartes de reclamar i exigir canvis.

Miren si queden coses per fer: aturar l’infrafinançament del País Valencià i el dúmping fiscal d’altres autonomies; activar la transició ecològica i digital; millorar i augmentar la xarxa ferroviària per fer-la arribar allà on fa falta; millorar els serveis públics, és a dir, apostar per allò públic i no per allò individual; il·legalitzar les portes giratòries, que tant de mal han fet a la imatge de la política; esborrar els privilegis que gaudeixen les companyies elèctriques (entre d’altres); crear empreses públiques per a regular sectors estratègics com l’habitatge, l’energia elèctrica, les telecomunicacions, els carburants, etc.; endurir la llei contra l’evasió fiscal; iniciar un referèndum per a l’actualització i reforma de la Constitució; revisar i suprimir el concordat amb l’Església Catòlica, signat l’any 1953 en plena dictadura franquista; fer màtria des d’un vessant ecosocialista i feminista; i un llarg etcètera.

Em deixe tantes injustícies que arrosseguem des de fa tant de temps que, més que demanar «valentia», jo els reclame decisió i urgència. Perquè el temps passa, són esquerra i les oportunitats s’esgoten. ¡O ara o ara!

Portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló