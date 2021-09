Més de 8,8 milions d’euros. Eixa és la inversió que suposa una imatge mai vista en un començament de curs a Almassora: la de les obres simultànies dels col·legis Ambaixador Beltrán i Santa Quitèria. Un moment històric per a la localitat que ara ens porta maldecaps i molèsties i en uns mesos es convertirà en dos edificis moderns, pràctics i adaptats al que es mereix l’alumnat del nostre poble.

En esta setmana de tornada a les aules vull traslladar el meu agraïment a les dues comunitats educatives, amb més motiu la de l’Ambaixador per les molèsties de les obres al seu centre. Som sabedors de les dificultats de compaginar els treballs amb les classes però els tècnics municipals i la Policia han pactat les millors solucions per a minimitzar les molèsties. Si està en les nostres mans modificar algun aspecte a mesura que avance el curs, ho farem.

Cedir el carrer Sant Crist al col·legi sense queixes és el vertader esperit de veïnat. Estic enormement agraïda a totes les persones que s’han vist obligades a renunciar als seus llocs d’aparcament durant tant de temps i als qui pateixen ja el soroll i la pols de les obres, però cap empresa va optar a l’adjudicació de barracons oberta per la Generalitat i el col·legi, de 1960, s’ha de fer.

Per això la sol·lució dels tècnics i l’empresa va ser compatibilitzar treballs i classes amb les mesures de seguretat adients, tal i com vam traslladar al centre i l’AMPA. Compte amb la comprensió de totes les parts per superar les dificultats, agreujades pels condicionants de la pandemia provocada per la covid, i us anime a superar junts els obstacles amb un únic objectiu: l’alumnat.

Començar el curs amb un col·legi en obres és un enorme motiu de satisfacció per a tots. Fer-ho per duplicat, després d’haver inaugurat l’any passat el Regina, és fruit de molt de treball. I diners. Els que ha aportat la Generalitat valenciana a través del pla Edificant. Front la política dels projectes faraònics, la política de les necessitats reals.

Almassora necessitava deixar de ser el municipi de la província amb més aules de plàstic i ser pionera en aspectes més positius com l’apertura del programa pilot d’aules de dos anys que acabem d’encetar amb les 36 places cobertes. Rebeu la nostra benvinguda a l’educació pública i de qualitat al costat de casa, a l’Almassora que volem.

