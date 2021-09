Sempre he dit que les festes són un reforç de la nostra identitat i una oportunitat per a la nostra economia. Una exposició de tot allò que hem sigut, som i volem ser; qüestió imprescindible per a apreciar el que tenim i treballar per a protegir-lo.

En aquesta exposició del que som, cada any -amb permís de la pandèmia- hi ha un acte que ens posa al davant tot l’esforç, capacitat i competitivitat d’un sector econòmic fonamental per a la nostra ciutat: la Gala de la Moda, organitzada per la Regidoria d’Economia i la Junta de Festes, amb la col·laboració de 17 comerços que, a pesar de les dificultats de la covid-19, no han dubtat en pujar novament a la passarel·la de la plaça Major. Per això, enguany hem volgut fer de la Gala de la Moda un homenatge i reconeixement al nostre comerç local, que ha passat tremendes dificultats durant la pandèmia.

Perquè el comerç local és proximitat, riquesa, diversificació i també servei públic. Amb més de 1.000 comerços -1 per cada 50 habitants, aproximadament- i 200 negocis de restauració, el sector comercial és fonamental per al nostre model de ciutat.

Imaginem el nostre barri, el centre de Vila-real, sense comerç. Seria un poble mort, trist, amb les cases abandonades, locals inservibles... Aquest és el perill que vivim i que acabarem lamentant si no som capaços d’entendre tot el que ens estem jugant.

Els reptes als que s’enfronta el xicotet comerç, fonamentalment a conseqüència de canvis de consum, són enormes. Del perill de les grans superfícies i centres comercials, hem passat ara a les dificultats que comporten les noves tecnologies per al sector. Internet ens ha ficat a la butxaca, a través del mòbil, un centre comercial tant gran com el món en el que ja ni tan sols hem de moure’ns de casa perquè ens porten tot el que puguem imaginar i a preus difícils de competir, donada la potència de les multinacionals que operen en aquestes plataformes. A tot açò, ha vingut a sumar-se de manera dramàtica el virus.

Per tot això, no hem dubtat un segon en arrimar el muscle de manera històrica, malgrat la gravíssima situació econòmica municipal, per a ajudar al comerç en un moment d’especials dificultats. Prop de 2,4 milions d’euros en ajudes directes, que arriben als 4 milions si hi sumem la inversió en activitats de dinamització que, de manera indirecta, també ha repercutit en el comerç. De totes aquestes mesures, quatre fan a Vila-real única i pionera en la resposta a la crisi: la bonificació del 95% de l’IBI, la targeta Fem Poble -de la mà de la Fundació Caixa Rural Vila-real-, ajudar des del primer dia a complir els protocols amb el repartiment de mascaretes, o atorgar subvencions fins i tot als comerços que, per les dificultats econòmiques, no podien estar al corrent de pagament.

Ara, aprofitant la Gala de la Moda, hem volgut reconèixer de manera especial tot l’esforç que el nostre comerç ha fet durant la pandèmia. Amb ells continuarem, amb el consens polític en el marc de la taula pel Renaixement a la qual hem incorporat també Ucovi i Ashiovi, treballant pel nostre comerç. Pel nostre futur.

Alcalde de Vila-real