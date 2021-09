Aquest dimecres arrancava el curs escolar 2021/2022. Un curs que estarà marcat pel 100% de presencialitat, la baixada de ràtios d’alumnat, la contractació de més professorat i la posada en marxa d’un nou model d’orientació educativa que reforçarà l’acompanyament emocional de l’alumnat per fer front als problemes psicològics derivats de la pandèmia. Tot gràcies a la tasca de la Conselleria d’Educació encapçalada per Compromís que aposta, any rere any, per la qualitat educativa i l’educació pública.

Els nostres centres comptaran amb 5.042 docents més, uns 700 a les comarques de Castelló, que facilitaran una atenció més individualitzada de l’alumnat. Les ràtios continuen baixant i se situaran en 21 alumnes de mitjana a Primària. A Vila-real, la baixada de natalitat durant 2018, ha repercutit en ràtios a Infantil de 3 anys que van des dels 13 als 22 xiquets per aula a les escoles públiques. Tot i això, i amb 25.000 alumnes menys que el curs passat, Conselleria ha contractat 2.500 mestres més.

Aquest curs batrà el rècord d’inversió en infraestructures educatives. Fins ara s’han executat 80,2 milions d’euros i es preveu que finalitzen 16 obres més. Pel que fa a Vila-real, des de Conselleria segueixen pendents que l’Ajuntament moga fitxa per tirar endavant projectes pendents com són la construcció del centre integrat d’FP, el 4t institut i l’Escola Oficial d’Idiomes i que decidisquen on emplaçar l’Escola d’Adults. Uns endarreriments que repercuteixen en la pèrdua d’inversions educatives. Esperem que la remodelació de govern anunciada per l’alcalde, incloga canvis que faciliten la posada en marxa de les millores que una ciutat «educadora» com Vila-real necessita.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real