El curs escolar ha arrancat a Borriana amb més professorat que mai per a tot l’alumnat que ha entrat i està entrant de manera escalonada als centres educatius de la nostra ciutat.

Una aposta valenta i decidida per part de la Conselleria d’Educació que es veu materialitzada en el moment que s’inicia el curs escolar. Un curs que compta amb les mesures sanitàries pertinents, i amb alguna obertura més, segueix sent un dels llocs més segurs per a les xiquetes i xiquets de Borriana.

Des de Compromís pensem que es important invertir en educació i en el bé dels més menuts, i d’ahi l’ampliació de professorat, l’augment del bo infantil per a les escoletes infantils, i que cada centre puga comptar amb una persona del servei d’orientació en la nostra població. Avanços importants en l’educació i en la formació del tot el professorat que forma parte de la comunitat educativa de Borriana. I dic això, perquè hem invertit 16.000 euros per a que el professorat es forme en coeducació, i aquest any continuarem amb els centres IES Llombai i Illes Columbretes.

Un inici de curs que comença amb bones noticies amb les obres en marxa per a millorar els nostres centres. Per una banda, la construcció del IES Jaume I, amb una inversió de poc més de 13 milions d’euros, i en la que ja s’estudia la reducció del termini d’execució de l’obra, previst en 30 mesos, a un termini inferior a 24 mesos. Les instal·lacions que es construeixen seran 100% accessibles i contemplen espais per al foment de la coeducació, a més d’incorporar les últimes tecnologies per a afavorir una educació de qualitat per a l’alumnat. També s’estan acabant les obres de renovació del sostre de l’escoleta municipal amb una inversió de 200.000 euros i l’expropiació dels terrenys per obrir el carrer per a l’accés principal al CEIP José Iturbi. I a més a més, Borriana té l’autorització de la Conselleria d’Educació per a la reforma integral del CEE Pla d’Hortolans i el compromís de reforma integral del CEIP Roca i Alcaide que suposaran una inversió d’un milió d’euros en cada cas, i la reforma del CEIP Pare Vilallonga amb 600.000 euros. Totes aquestes actuacions seran a càrrec del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació.

De la mateixa manera, el Centre de les Arts Martí de Viciana també inicia el curs escolar amb una amplia oferta d’activitats per a totes les edats, en la qual els més menuts tornen a ser els protagonistes. Les hores de millora del centre i d’accessibilitat han finalitzat, i totes les instal·lacions compten amb el vist i plau per a demanar el certificat oficial dels estudis de dolçaina. Comença un nou curs amb més ganes que mai, amb més inversió que mai. Un pilar important de la nostra ciutat que hem de cuidar i tindre el compromís de seguir fent-ho.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana