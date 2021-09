El Consejo General del Poder Judicial vela y garantiza la independencia de jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Compuesto por 20 vocales, el artículo 122.3 de la Constitución concede la elección de 8 de sus miembros al Legislativo y los 12 restantes expone que sean elegidos entre Jueces y Magistrados en los términos que establezca una Ley Orgánica (LO). El espíritu de la separación de poderes en la Constitución española es evidente y el del PSOE y el PP por controlar el poder judicial, también lo es.

La LO 6/1985 y su reforma LO 4/2013 dejan en manos del legislativo la elección del Consejo en su totalidad, estando en funciones hace tres años al requerirse 3/5 de los votos de cada Cámara, lo que imposibilita su renovación. El 28/2/2020 Ciudadanos presentó en el Congreso una proposición para modificar la LO 6/1985 para que los 12 vocales fueran elegidos por el voto directo y secreto de jueces y magistrados, el 23 de septiembre el Congreso rechazó la propuesta.

Algunos partidos políticos fundamentan su estrategia en dividir a la sociedad, crear chiringuitos para los afines, controlar medios de difusión e intervenir en todos los poderes del Estado. Habría que recordarles que el absolutismo se extinguió en el siglo XVIII o la conocida frase «el poder corrompe» y recomendarles que leyeran El Espíritu de las Leyes de Montesquieu y a Thomas Hobbes en Leviatán, cuando buscando la seguridad jurídica dice que «el hombre es un lobo para el propio hombre». La LO 6/1985 debe ser derogada, porque el órgano de gobierno de los jueces no lo pueden elegir ni el PP, ni el PSOE, ni ningún partido, porque la justicia no se puede politizar y sin separación de poderes no hay democracia.

*Diputado de Ciudadanos por Castellón en Les Corts Valencianes